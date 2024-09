Test & Review: „Star Wars The Black Series: Klonkrieger & Kampfdroide“ und „The Vintage Collection: Captain Enoch & Thrawn’s Night Troopers“

Hasbro Pulse bringt neue „Star Wars“-Actionfiguren auf den Markt. Wir testen sie.

„The Vintage Collection: Captain Enoch & Thrawn’s Night Troopers“



Die Figuren aus der „Ahsoka“-Serie von Disney+ scheinen immer beliebter zu werden. Zuletzt wurden einige Charaktere der Reihe um Meister Anakin Skywalkers (Hayden Christensen) Jedi-Schülerin Ahsoka (Rosario Dawson) von Hasbro Pulse herausgebracht.

Captain Enoch ist ein Bösewicht, kreiert 2023 für die „Ahsoka“-Serie. Der Soldat mit dem Mordred-artigen, goldfarbenem Gladiatorenhelm-Visier trat in der erster Staffel erstmals als Nebenantagonist ins Bild. Er firmiert als Nachttruppler, Leibwächter und rechte Hand von Großadmiral Thrawn. Außerdem als Kommandant der persönlichen Garde.

Die Night Troopers gelten als die einzigen Sturmtruppen, die Thrawn während seines Exils auf dem extragalaktischen Planeten Peridea dienten. Man sieht es an der Punk-Ästhetik ihrer Rüstungen, dem Verschleiss und den verhältnismäßig knalligen Farben: Das sind echte Outsider.

Das Battle-Pack mit vier Figuren (je 9,5 Zentimeter) erfüllt die Ansprüche. Enochs unsympathisches Gesicht ist im Plastik fein definiert. Der Blaster passt in seinen (Plastik-)Rock.

Die Gelenke der Figuren sind stabil und gewähren Standfestigkeit. Die Soldaten können verschiedentlich angeordnet werden. Sie können rennen, sich beugen und anvisieren.

„Star Wars: The Black Series: Klonkrieger & Kampfdroide“

Die mochten sich (anfangs) nicht: Klontruppler und Kampfdroiden. In den „Star Wars“-Episoden eins bis drei (1999-2005) bekämpften Supersoldat und Roboter sich bis aufs Blut. In „Star Wars: The Clone Wars“ ging’s dann hart weiter.

Dieser 2er-Pack (Größe: je 15 Zentimeter) ist durch die Animationsserie inspiriert. Der Helm des Klonkriegers lässt sich mühelos entfernen (darunter: das bekannte Gesicht von Jango Fett), die zwei Blaster als Accessoires sind haltfest. Der Kampfdroide hat einen abnehmbaren Rucksack, eine Antenne und einen Blaster. Läuft auch alles. Die Gelenke des Klontrupplers erlauben zudem Schusswechsel in der für sie typischen Hocke.

Die auf der Hasbro-Pulse-Seite aufgerufenen Preise („Star Wars: The Vintage Collection – Captain Enoch & Thrawn’s Night Troopers“ für 64,99 Euro beziehungsweise „Star Wars: The Black Series – Klonkrieger & Kampfdroide für 54,99 Euro) sind dennoch nicht ohne. Die Qualität der Produkte aber ist gut.