The Breakfast Club: Ein überall auf der Welt verständliches Kammerspiel

Jedes Jahr werden absurd viele Liebesromane verschlungen - weil die Menschen danach dürsten, die Liebe zu verstehen. Doch die besseren Antworten finden sich nicht in der Belletristik.

Natürlich gibt von Shakespeare über Goethe bis hin zu Murakami viele Beispiele für weise Werke über die Liebe in der Literaturgeschichte. Wer sich darin vergräbt, wird nicht zwangsläufig zum unverbesserlichen Romantiker, denn viele der größten Liebesromane enden mindestens für einen Protagonisten unglücklich. Vielleicht bietet es sich auf der Suche nach der großen Liebe deshalb eher an, einen Blick in die eine oder andere theoretische Auseinandersetzungen zu werfen. Hier finden sich - sozusagen als „L'education sentimentale“ (um es mit einem Autor zu sagen, der die Liebe verstanden hat wie kaum ein anderer) - einige Lehrbücher, die diesem Lebensthema mit mal mehr…