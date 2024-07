Nile Rodgers: In seinen bekanntesten Liedern spielt er durchgehende Sechzehntelnoten, auf eine Weise akzentuiert, wie man es vorher in der Popmusik nicht kannte: Die linke Hand, die die Akkorde greift, lässt er nämlich hier und da locker, sodass nur ein funkiges „Tschack“-Geräusch zu hören ist, wenn er mit der rechten weiter anschlägt (siehe zum Beispiel „Get Lucky“.) Seiner Lieblings-Stratocaster hat er den akkuraten Namen „Hitmaker“ gegeben. Foto: WireImage. Johnny Nunez. All rights reserved.