Trump: Migranten sind für Landarbeit geschaffen

US-Präsident Donald Trump erklärte am 3. August 2025 in einem CNBC-Interview, dass Migranten „von Natur aus“ für schwere körperliche Arbeit geeignet seien. Diese Aussage fiel im Rahmen eines Gesprächs über die wirtschaftlichen Auswirkungen seiner bisherigen Amtszeit und der Einwanderungspolitik.

„Sie bekommen keinen Bandscheibenvorfall – sie sterben“

Trump bezog sich dabei auf Maßnahmen seiner Regierung gegen undokumentierte Migranten, die insbesondere die Landwirtschaft hart treffen. „In manchen Fällen schicken wir sie mit legaler Rückkehrerlaubnis zurück“, so Trump. „Wir können es nicht zulassen, dass unsere Landwirte niemanden haben.“ Weiter sagte er: „Diese Leute kann man nicht einfach ersetzen. Leute aus der Innenstadt machen diese Arbeit nicht – sie haben es versucht, alle haben es versucht. Sie tun es nicht. Diese Leute machen es natürlich, ganz natürlich.“

Der Präsident wiederholte seine Auffassung und zitierte einen Farmer: „Ich fragte: ‚Was passiert, wenn sie Rückenschmerzen bekommen?‘ Der Farmer sagte: ‚Sie bekommen keine Rückenschmerzen, Sir. Wenn sie Rückenschmerzen bekommen, sterben sie.‘ In vielerlei Hinsicht sind sie sehr, sehr besondere Menschen.“

Trotz dieser Worte hat seine Regierung Migranten, insbesondere Landarbeiter, laut Menschenrechtsorganisationen mit extremer Härte behandelt. Berichte sprechen von Abschiebungen in ausländische Lager ohne rechtsstaatliches Verfahren und mutmaßlicher Folter. Razzien auf Feldern und in Betrieben führten dazu, dass sich Migranten wie „gejagte Tiere“ fühlten, wie eine betroffene Person gegenüber The Guardian sagte.

ICE-Rekrutierung und Farmpolitik

Während Trump behauptet, sich um die Landwirte zu kümmern, betreibt seine Regierung eine aggressive Personalaufstockung der Einwanderungsbehörde ICE. Neue Agenten werden mit Boni von bis zu 50.000 Dollar, Schuldenerlassen und weiteren Anreizen angeworben.

Gleichzeitig klagen Landwirte über die Auswirkungen der Deportationen auf ihre Betriebe. Im Juni reagierte Trump auf den Druck seiner landwirtschaftlichen Unterstützer und ordnete eine vorübergehende Pause der Razzien an: „Wir können den Farmern nicht alle Leute wegnehmen, nur weil sie vielleicht nicht die richtigen Papiere haben.“

Die Pause war jedoch nur von kurzer Dauer. Wenige Wochen später berichtete CBS News, dass nach Drängen von Heimatschutzministerin Kristi Noem und Trumps Berater Stephen Miller die Razzien gegen Landarbeiter wieder massiv ausgeweitet wurden. Trump sagte nun, er wolle mit Farmern „zusammenarbeiten“, doch angesichts seiner harten Linie gegen Migranten erscheint eine friedliche Arbeitsperspektive für undokumentierte Arbeiter unter seiner Führung äußerst unwahrscheinlich.