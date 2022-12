Foto: Christoph Köstlin. All rights reserved.

ROLLING STONE präsentiert am 16. Dezember ab 18 Uhr das digitale Weihnachtskonzert von Max Giesinger, das exklusiv im Stream zu sehen sein wird – auf dem YouTube-Kanal des Künstlers sowie auf der Webseite der SOS-Kinderdörfer weltweit. Für den Artist ist es eine Selbstverständlichkeit, seine Reichweite für den guten Zweck zu nutzen: „Es gibt ja eigentlich nichts Wichtigeres, als Kindern in Not zu helfen. Wenn ich mit einem Konzert einen winzigen Teil dazu beitragen kann, dass Kinder ein sicheres Zuhause haben, dann mach ich das unglaublich gerne.“

Gerade die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit schätzt der Künstler. „Ich finde es super beeindruckend, wie die Kinder hier aufgefangen werden, was für ein breites und vielfältiges Hilfsangebot hier für sie geboten ist und wie engagiert hier alle sind – hauptberuflich wie ehrenamtlich.“

Helfen auch Sie jetzt Kindern und Jugendlichen in Not mit Ihrer Spende!

Max Giesinger: Streng limitiertes Fan-Puzzle gewinnen

Für Fans von Max Giesinger ist das Konzert am 16. Dezember ein absolutes Must-see, denn der Künstler wird seine größten Hits in besonders intimer Atmosphäre performen. Darüber hinaus haben alle, die sich am Freitagabend dazuschalten, die Möglichkeit, noch etwas ganz Besonderes zu gewinnen. Hier im Video erklärt Max Giesinger, worauf sich die Teilnehmenden unseres Gewinnspiels freuen können:

Das Puzzle, das es bei der Verlosung zu gewinnen gibt, ist ein echtes Fan-Item, da es nie regulär im Handel erhältlich war und nur in sehr geringer Auflage produziert worden ist. Doch damit nicht genug: Max Giesinger hat es im Rahmen des Weihnachtskonzert für die SOS-Kinderdörfer sogar signiert, was es noch wertvoller macht.

An der Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie lediglich das untenstehende Formular ausfüllen und uns die Frage beantworten, die Ihnen Max Giesinger im Verlosungsvideo stellt.

Diese lautet: Welchen Song hat der Musiker beim SOS-Kinderdörfer-Konzert als Letztes gespielt?“

Die Antwort auf die Frage wird es am Freitag (16. Dezember) hier auf ROLLING STONE, dem YouTube-Kanal von Max Giesinger sowie auf der Webseite der SOS-Kinderdörfer weltweit geben.