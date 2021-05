Von Wegen Lisbeth: Doppelsingle und Video mit AnnenMayKantereit und Giant Rooks

Von Wegen Lisbeth („Wenn Du tanzt“) präsentieren mit den Singles „Podcast“ und „L.Ost“ die erste neue Musik nach über zwei Jahren. Mit dabei ist ein Video mit Gastauftritten von AnnenMayKantereit und Giant Rooks. Fans meinen, in dem Video noch weitere Bekanntheiten der deutschen Indie-Pop-Szene zu erkennen.

Die neuen Werke sind seit 14. Mai als Doppelpack auf allen gängigen Streaming- und Videoportalen verfügbar.

Neue Single „L.Ost“

Neue Single „Podcast“

Von Wegen Lisbeth – Die Anfänge

In ihren Anfängen begleiteten Von Wegen Lisbeth die Kölner von AnnenMayKantereit als Supportband und spielten im Vorprogramm von Größen wie Element of Crime. Dann wurde alles groß: 2016 ging die Band mit ihrem Debütalbum „Grande“ auf eigene Tour quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, belagerte in den folgenden Jahren so ziemlich jede verfügbare Festivalbühne und erspielte sich dabei schnell eine beträchtliche Fangemeinde.

Neues von der Band

Im Mai 2019 erschien ihr zweites Album „sweetlilly93@hotmail.com“. Im Herbst 2019 spielten sie ihre „Britz-California-Tour“ in unzähligen ausverkauften Hallen und zweimal in der Berliner Columbiahalle. Für 2021 geplant sind viel neue Musik im Sommer und einige Picknickkonzerte.