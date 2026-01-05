Auch die gerupfte Gans machte Albert Watson zum Star

Ob es die Idee Alfred Hitchcocks war – oder die seines Fotografen Albert Watson? Im Jahr 1973 ging dieses „Harper’s Bazaar“-Foto um die Welt: Der Regiemeister hält eine gerupfte Gans in die Hand und zeigt mit der anderen auf sie, mit schwermütigen Blick, nach dem Motto: Das hat sie nun davon.

Ein anderes Watson-Foto zeigt den Rolling-Stones-Gitarristen Keith Richards bei einer seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen: Rauchen. Keef ist leidenschaftlicher Tabak-Fan, nein: War Tabak-Fan, er hat das Rauchen aufgegeben. Aber das Schwarzweißmotiv, bei dem er Qualm in die Kamera bläst, ist zum Inbegriff seines Drogenkonsums geworden.

Das mittlerweile vielleicht berühmteste Bild Albert Watsons zeigt Steve Jobs. Es ziert auch Walter Isaacsons Cover der Biografie über den Apple-Gründer, die uns die Aufnahme schenkte, die wir heute am meisten mit Jobs assoziieren: die des amüsierten Denkers.

Breite Motivwahl statt klarer Zuordnung

Der 1942 in Schottland geborene Fotograf arbeitet seit den frühen 1970er-Jahren für Magazine, Modehäuser und Unternehmen. Die Retrospektive „Albert Watson. Kaos“ fasst dieses Werk nun zusammen.

Watson ist kein Genre-Fotograf, neben Porträts von David Bowie, Steve Jobs, Kate Moss, Mick Jagger und Andy Warhol stehen Aktaufnahmen, Stillleben, Landschaften und Straßenszenen. Seine Motive holt er in sein Studio, findet sie aber auch auf den Straßen von Las Vegas, Marrakesch oder chinesischen Großstädten.

Ergänzt wird die Bildauswahl von „Kaos“ durch ein Essay von Philippe Garner, langjähriger Leiter der Fotografiesparte bei Christie’s, sowie durch Zitate Watsons und bislang unveröffentlichte Polaroids aus seinem Archiv. Im Fokus: Watsons klarer Blick auf Konturen und Kontraste – mit dem Subjekt im Fokus. Albert Watson ist übrigens seit Geburt auf einem Auge blind.

TASCHEN

Albert Watson . Kaos

. Kaos taschen.com

Hardcover im Schuber, 27.8 x 37.4 cm, 4.94 kg, 408 Seiten

EUR 125