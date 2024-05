Das Kultur- und Musikfestival Wave-Gotik-Treffen alias WGT lädt im Mai zum 31. Treffen ein. Vier Tage lang werden Besucher:innen unter anderem Konzerte, Filmaufführungen, Live-Rollenspiele, Galerien, Mittelaltermärkte und Workshops rund um Wave und Gothic geboten.

Tickets

Eintrittskarten für das Wave-Gotik-Treffen 2024 sind seit dem 6. Mai nicht mehr online erhältlich. Es gibt allerdings eine Abendkasse vor Ort, an der Interessenten Tickets ab 170 € kaufen können. Hinzu kommen eine Obsorgekarte zum Campen für 40€ und eine Parkvignette für 15€.

Lineup

Derzeit gibt es insgesamt 219 bestätigte Bands für das Wave-Gotik-Lineup 2024, darunter:

Diva Destruction

Editors

Skuppin

Use Knife

Blanche Biau

The Slow Show

Autopsia

Luigi Rubino & Riccardo Prencipe

The Hellfreaks

Nico Wieditz

Petra Hermanova

Corde Oblique

Prayers mit einer Europa-Premiere

The Danse Society

Melotron

Estetica Noir

Merciful Nuns

Daniela Bedeski & David Cabi

Noelia Sarris Gothic Piano

Placebo Effekt

Meta Meat

Argine

Kirlian Camera

Kareful, Sublab

Karin Park

Playfellow

Vera Lux

Gvllow

A Projection

Terence Fixmer

Kellermensch

Vive La Fete

Ladytron

Nemuer

Årabrot

Camerata Mediolanens

Chain of Flowers

Hope, Blitzkid

Christian Death

Klutae

Tiamat, Clouds & Wildhoney-Set

The Bellweather Syndicate

Agent Side Grinder

Zweite Jugend

Anfahrt:

Das Festival findet an 50 Veranstaltungsorten im Leipziger Stadtzentrum statt. Die Zeltplätze befinden sich auf dem AGRA-Messegeläde im Süden Leipzigs. Vom Hauptbahnhof aus gibt es Shuttles, die Besucher:innen zum Festivalgeländer fahren.

AGRA-Messegelände

Bornaische Straße 210

04279 Leipzig

Bei Anreise mit Auto über die Autobahn empfiehlt sich die A14 Abfahrt „Leipzig Messegelände“, A9 „Schkeuditzer Kreuz“ und A38 „Kreuz Parthenaue“.

Wetter:

Sowohl am Freitag als auch am Samstag soll es wolkig, aber trotzdem warm werden. Am Freitag kann es bis zu 23 Grad geben, die aber gegen Abend auf 14 Grad heruntersinken sollen. Samstag wird es dagegen 19 Grad tagsüber und 12 Grad am Abend. Genauso Sonntag, hier soll es allerdings bedeckter werden und es gibt eine 70-prozentig Wahrscheinlichkeit von Regen. Am Montag bleibt es zwar noch immer wolkig, aber mit mehr Sonne. Es sollen auch hier 19 Grad werden ohne Regen.