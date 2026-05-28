„White Album“ der Beatles ist die derzeit wertvollste LP

Wohl auch, weil es Ringo persönlich gehörte: Das "Weiße Album" der Beatles kann richtig, richtig teuer sein.

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The Beatles - The White Album

The Beatles - The White Album Foto: EMIEMI. All rights reserved.

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Die Beatles verzeichnen die derzeit wertvollste LP überhaupt. Laut einer Liste von Love Antiques hat eine Pressung des Albums „The Beatles“ von 1968  bei einer Versteigerung 790.000 Dollar, umgerechnet 522.438 Britische Pfund, erbracht. Das besser als „White Album“ bekannte Werk war im Besitz des Beatles-Schlagzeugers Ringo Starr.

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Eine einseitig mit der Beatles-Single „Love Me Do“ bespielte Schallplatte aus dem Jahr 1963 hat einen Wert von £80.500 erzielt – es ist die einzige bekannte Pressung –, während einige Versionen des Debütalbums der Fab Four mit dem Titel „Please Please Me“ auf bis zu 7.500 britische Pfund geschätzt werden.

The Beatles und ihre Frauen in Rishikesh, Indien, 1968
The Beatles und Freunde in Indien, 1968

Auch Sex Pistols, Led Zeppelin und Queen in der Liste vertreten

In der Auflistung finden sich unter anderem auch eine frühe Version von „God Save The Queen“ von den Sex Pistols, die auf etwa £12.000 geschätzt wird, und ein seltenes Exemplar von „Pride (In The Name Of Love)“ von U2, in Australien auf durchsichtigem Vinyl gepresst, welches 5.000 Pfund wert ist. So oft wie die Beatles kommt aber keine andere Band in der Rangliste vor: Vier Mal sind sie innerhalb der Top 20 vertreten, die komplette Liste sieht so aus:

  1. The Beatles – ‘The Beatles’ (White Album) ursprünglich im Besitz von Ringo Starr – £522.438.
  2. The Quarrymen – ‘That’ll Be The Day/In Spite Of All The Danger’ – £100,000
  3. The Beatles – ‘Love Me Do’ – £80,500
  4. Jean Michel Jarre – ‘Music For Supermarkets’ – £10,000 – £30,000
  5. Frank Wilson – ‘Do I Love You (Indeed I Do)’ – £25,000
  6. Sex Pistols – ‘God Save The Queen’ – £12,000
  7. Billy Nicholls – ‘Would You Believe’ – £10,000
  8. The Beatles – ‘Please Please Me’ – £7,500
  9. Robert Johnson – ‘Kind Hearted Woman Blues’ – £7,000
  10. Queen – ‘Bohemian Rhapsody/I’m In Love With My Car’ – £5,000
  11. U2 – ‘Pride (In The Name Of Love)’ – £5,000
  12. John’s Children – ‘Midsummer Night’s Scene/Sara Crazy Child’ – £4,000
  13. Ron Hargrave – ‘Latch On/Only A Daydream’ – £3,000
  14. Led Zeppelin – ‘Led Zeppelin – £3,000
  15. The Beatles – ‘Love Me Do/PS I Love You’ – £3,000
  16. David Bowie- ‘Space Oddity/Wild Eyed Boy From Freecloud’ – £3,000
  17. Tinkerbells Fairydust – ‘Tinkerbells Fairydust’ – £3,000
  18. Madonna – ‘Erotica’ – £2,000
  19. Wings – ‘Love is Strange’ – £1,500 – £2,000
  20. Tudors Lodges – ‘Tudor Lodge’ – £1,200
Hulton Archive Getty Images
Themen aus dem Artikel:
White Album The Beatles Ringo Starr