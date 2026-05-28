„White Album“ der Beatles ist die derzeit wertvollste LP

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Die Beatles verzeichnen die derzeit wertvollste LP überhaupt. Laut einer Liste von Love Antiques hat eine Pressung des Albums „The Beatles“ von 1968 bei einer Versteigerung 790.000 Dollar, umgerechnet 522.438 Britische Pfund, erbracht. Das besser als „White Album“ bekannte Werk war im Besitz des Beatles-Schlagzeugers Ringo Starr.

Eine einseitig mit der Beatles-Single „Love Me Do“ bespielte Schallplatte aus dem Jahr 1963 hat einen Wert von £80.500 erzielt – es ist die einzige bekannte Pressung –, während einige Versionen des Debütalbums der Fab Four mit dem Titel „Please Please Me“ auf bis zu 7.500 britische Pfund geschätzt werden.

Auch Sex Pistols, Led Zeppelin und Queen in der Liste vertreten

In der Auflistung finden sich unter anderem auch eine frühe Version von „God Save The Queen“ von den Sex Pistols, die auf etwa £12.000 geschätzt wird, und ein seltenes Exemplar von „Pride (In The Name Of Love)“ von U2, in Australien auf durchsichtigem Vinyl gepresst, welches 5.000 Pfund wert ist. So oft wie die Beatles kommt aber keine andere Band in der Rangliste vor: Vier Mal sind sie innerhalb der Top 20 vertreten, die komplette Liste sieht so aus:

The Beatles – ‘The Beatles’ (White Album) ursprünglich im Besitz von Ringo Starr – £522.438. The Quarrymen – ‘That’ll Be The Day/In Spite Of All The Danger’ – £100,000 The Beatles – ‘Love Me Do’ – £80,500 Jean Michel Jarre – ‘Music For Supermarkets’ – £10,000 – £30,000 Frank Wilson – ‘Do I Love You (Indeed I Do)’ – £25,000 Sex Pistols – ‘God Save The Queen’ – £12,000 Billy Nicholls – ‘Would You Believe’ – £10,000 The Beatles – ‘Please Please Me’ – £7,500 Robert Johnson – ‘Kind Hearted Woman Blues’ – £7,000 Queen – ‘Bohemian Rhapsody/I’m In Love With My Car’ – £5,000 U2 – ‘Pride (In The Name Of Love)’ – £5,000 John’s Children – ‘Midsummer Night’s Scene/Sara Crazy Child’ – £4,000 Ron Hargrave – ‘Latch On/Only A Daydream’ – £3,000 Led Zeppelin – ‘Led Zeppelin – £3,000 The Beatles – ‘Love Me Do/PS I Love You’ – £3,000 David Bowie- ‘Space Oddity/Wild Eyed Boy From Freecloud’ – £3,000 Tinkerbells Fairydust – ‘Tinkerbells Fairydust’ – £3,000 Madonna – ‘Erotica’ – £2,000 Wings – ‘Love is Strange’ – £1,500 – £2,000 Tudors Lodges – ‘Tudor Lodge’ – £1,200