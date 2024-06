November 1960 : Popklassiker auf zehn Etagen – Das Brill Building, Hit-Fabrik der 60er Jahre

Als Gerry Goffin in der Drogerie, in der er tagsüber arbeitete, Feierabend machte und sein kleines Büro in Manhattan betrat, wartete etwas auf ihn. „Carole hatte mir eine Melodie auf unserem kleinen Rekorder hinterlassen“, erzählt er von seiner Ex-Frau Carole King, mit der er nebenbei Songs schrieb. „Ich spielte sie ab, und mir fiel sofort ein Text dazu ein.“

Der Song, „Will You Love Me Tomorrow“, war „anders als der Kram, den wir normalerweise ablieferten“, meint Goffin. „Er klang wie ein Standard.“ Goffin und King arbeiteten damals für Don Kirshner und Al Nevins, Eigentümer des Musikverlags Aldon Music und Schlüsselfiguren des „Brill Building Sounds“, der die Pop-Charts Anfang der Sechziger regierte. Das Brill Building befand sich in der Nähe des Times Square – 1619 Broadway, New York – und war im wahrsten Sinne des Wortes eine Hit-Fabrik.

Das zehnstöckige Gebäude beherbergte mehr als 160 Firmen, die alle mit Musik zu tun hatten – Songwriter, Verleger, Label, Studios und Radiopromoter. Man konnte einen Song schreiben, ihn an einen Verlag verkaufen, ein Demo aufnehmen und eine Plattenfirma finden, ohne dafür mehr als ein paar Flure überqueren zu müssen. Goffin und King arbeiteten, zusammen mit den anderen prominenten Songwriter-Teams Neil Sedaka/Howard Greenfield, Barry Mann/Cynthia Weil und Jeff Barry/Ellie Greenwich ein paar Häuse weiter bei Aldon.

„Uns gefiel es überhaupt nicht, es klang wie kitschiger Country & Western“

Jedes Team hatte ein fensterloses Kabuff mit einem Klavier. „Es herrschte gewaltige Konkurrenz“, erzählt King. „Don gab uns Aufträge: ‚Die Shirelles suchen nach einem Nachfolger für ,Tonight’s The Night‘. Wenn einem nichts einfiel, schnappte sich ein anderer den Job.“ …

Kirshner spielte das Demo zu „Will You Love Me Tomorrow“ Luther Dixon vor, dem Produzenten der Shirelles, der es der Gruppe mitbrachte. „Uns gefiel es überhaupt nicht, es klang wie kitschiger Country & Western“, meint Beverly Lee von den Shirelles. „Aber Luther zwang uns, es zu singen, und als die Streicher dazukamen, verliebten wir uns in den Song.“ Sechs Wochen nach der Veröffentlichung im November 1960 erreichte der Song die Spitze der Charts, startete den Girlgroup-Boom und machte Goffin und King zu Platzhirschen des Talentpools im Brill Building. Die beiden schrieben danach noch viele Hits, doch für Goffin war der erste Erfolg der schönste: „Carole und Don fuhren in einer Limousine vor dem Gebäude vor. Carole wedelte mit einem 10000-Dollar-Scheck und schrie: ‚Weißt du was? Du brauchst nie wieder zu arbeiten!’“