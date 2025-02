Wolfgang Van Halen verrät: Das war Eddie Van Halens Lieblingsalbum

Vor kurzem war Wolfgang Van Halen zu Gast in Billy Corgans Podcast „The Magnificent Others“. Darin sprach er nicht nur über seine eigene Karriere und Person, sondern verriet auch Details über seinen Vater, die 2020 verstorbene Gitarrenikone Eddie Van Halen. So offenbarte Wolfgang etwa, was Eddies Lieblingsalbum war.

Die musikalische Verbindung zwischen Vater und Sohn

Die Liebe zu AC/DC habe er mit seinem Vater gemeinsam gehabt, verrät er. „AC/DC war eine große Verbindung zwischen meinem Vater und mir.“ Später verriet er: „AC/DC ist etwas, das ich mit meinem Vater verbunden habe. Ich erinnere mich, dass er mir den Song Big Balls zeigte, als wir auf einem Roadtrip waren. Und ich liebte es sofort, ich liebte Bon Scotts Stimme und war fasziniert von Malcolm Youngs aggressivem Rhythmusgitarrenspiel, eines der besten“, erinnerte er sic.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eddie Van Halen: Das ist sein Lieblingsalbum

Eddie Van Halens Lieblingsalbum war jedoch nicht im Hardrock-Genre angesiedelt. „Er mochte Tori Amos und sein absolutes Lieblingsalbum – das auch eines meiner Favoriten ist – war ‚So‘ von Peter Gabriel. Er hatte einen sehr eklektischen Musikgeschmack“, so Wolfgang.

Dass Eddie Van Halen das 1986 erschienene „So“ – das Hits wie Sledgehammer, Big Time, In Your Eyes und das Duett mit Kate Bush Don’t Give Up enthielt – zu seinem Lieblingsalbum erklärte, ist durchaus unerwartet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wolfgangs eigene musikalische Einflüsse

Wolfgang sprach auch darüber, was ihn persönlich zur Musik brachte. Ursprünglich begann er als Schlagzeuger – ein großer Einfluss für ihn war das Album „Enema of the State“ von Blink-182 inspiriert. Nachdem also Travis Barker seine erste große Inspiration war, entdeckte er später Tool und ließ sich von deren Drummer Danny Carey beeinflussen.

„Ein weiterer wichtiger Einfluss für mich war Jimmy Eat World. Sie werden oft auf The Middle reduziert, aber ich finde, dass sie eine sehr einzigartige Band sind, die ich wirklich liebe“, so Wolfgang.