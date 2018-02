„Woodstock The Story“ ab März in Deutschland + Verlosung

Ab dem 1. März 2018 ist „Woodstock the Story“ auf Deutschland-Tour. Mit Theaterszenen, die mit Videoprojektionen und Live-Musik unterstützt werden, soll das legendäre Flower-Power-Feeling für drei Stunden auf der Bühne wiederbelebt werden. Während sich die Zuschauer für diese Zeit tatsächlich auf dem Open-Air-Gelände in den Catskill Mountains wähnen, wird der Musik von The Who, Santana, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplan, Creedence Clearwater Revival und vielen anderen neues Leben eingehaucht.

Leadsänger sind der holländische Rocksänger Martin van der Starre (zu sehen und zu hören in „Jesus Christ Superstar“ und „We Will Rock You“) und der Vokalist und Gitarrist Thomas Meeuwis. Sie arbeiten zusammen mit Muriel te Loo, der Janis Joplin der Niederlande, und der sechsköpfigen Liveband unter Leitung von Matthijs van Noort.

„Woodstock The Story“: Love And Peace

Woodstock ist der längst zum Mythos gewordene Ort, an dem die Hippie-Bewegung gemeinsam ihr Lebensgefühl feierte. Etwa eine halbe Million Menschen pilgerten im August 1969 auf das 2,4 Quadratkilometer große Farmgelände in Bethel im US-Bundesstaat New York. „Woodstock The Story“ erinnert an diesen längst im kollektiven Gedächtnis verankerten und mit großer Musik für immer hinterlegten Moment der Freiheit.

