Das im November 1993 veröffentlichte „Enter the Wu-Tang Clan (36 Chambers)“ ist ein Meilenstein des HipHop. Wu-Tang Clan belebten mit dem Album den New Yorker Rapstil der 1990er Jahre wieder und avancierten somit zu einer der einflussreichsten Gruppen des Jahrzehnts.

„The Saga Continues“ von Wu-Tang Clan auf Amazon.de kaufen

Anlässlich des 25. Platten-Jubiläums ehrt Filmemacher Shomi Patwary das Werk mit einem Film. Der Regisseur reflektiert in seiner Kurzdokumentation „For The Children: 25 Years of Enter The Wu-Tang (36 Chambers)“ den damaligen und heutigen Einfluss des Albums. Neben Kommentaren der Bandmitglieder zur Entstehung der zwölf Tracks erklären auch zeitgenössische Rapper wie A$AP Rocky und A$AP Ferg die Bedeutung des Werks für eine neue Generation von Musikern.

„For The Children: 25 Years of Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers)“ hier im Stream schauen

Damit hört die Feier des Albums aber nicht auf: Am 14. Dezember erscheint ein Reissue der Platte und eine limitierte Vinyl-Neuauflage der Single „C.R.E.A.M.“, gepresst in Form des Wu-Tang Logos.