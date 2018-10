Xavier Naidoo live 2019: Tickets, Termine, Vorverkauf

Nach und nach kommen die Todesumstände Oli Herberts ans Licht. All That Remains und die Witwe des Musikers haben Statements veröffentlicht.

Offizielle Begründung für die Absage: Das Bauhaus in Dessau fürchte einen Aufmarsch Rechter, falls Feine Sahne Fischfilet dort auftreten.

Feine Sahne Fischfilet wollen am 06. November in Dessau spielen. Nun hat ein zweiter Austragungsort seine Bereitschaft, die Band auftreten zu lassen, abgesagt.

In Berlin steht das Bauhaus-Archiv leer. Dort könnten Feine Sahne Fischfilet auftreten, schlug der Berliner Kultursenator vor.

www.ticketmaster.at Ticket-Hotline: 01-253 888 (Mo.-Fr. 8-22 Uhr | Sa., So. u. feiertags 9-20 Uhr)

Xavier Naidoo möchte „das Beste aus 25 Jahren“ präsentieren und geht auf „Hin und Weg Tour“. Der Soulsänger macht vom 25. November bis 14. Dezember in Wien, Zürich, Stuttgart, Nürnberg, München, Leipzig, Berlin, Hamburg, Hannover, Oberhausen, Köln, Mannheim, Frankfurt und Erfurt Station. Der Presale beginnt am Mittwoch, 24. Oktober.

Foto: Redferns via Getty Images, Jakubaszek. All rights reserved.

Take That live in Deutschland 2019: Infos zu Tickets, Terminen und Vorverkauf