Remix von 4 Non Blondes und Nicki Minaj läuft bei TikTok heiß

In den letzten Wochen hat ein eigenartiger Remix von „What’s Up?“ von 4 Non Blondes und „Beez in the Trap“ von Nicki Minaj TikTok im Sturm erobert, wobei sich alle, von Sabrina Carpenter und Demi Lovato bis hin zu Malala Yousafzai und Simone Biles, dem Trend angeschlossen haben.

Die Videos beginnen mit Linda Perrys charakteristischem Gesang in dem Song – „I wake up in the morning and I step outside“ –, bevor der eingängige Beat von Minajs Klassiker Pink Friday im Hintergrund einsetzt.

Während Perry die hohen Töne des Songs singt, übernimmt Minajs Rap-Stimme – „Bitches ain’t shit, and they ain’t say nothing“. Es ist einer der meistgeposteten Songs dieses Monats, den TikToker als Soundtrack verwenden, um ihre Halloween-Kostüme, ihre neuen Beziehungen und ihre Freunde mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zu präsentieren.

Der Student hinter dem viralen Sound

DJ Auxlord, ein College-Student aus Ohio, der den Remix erstellt hat und darum gebeten hat, weder seinen Namen noch sein Geschlecht zu nennen, steckt hinter dem viralen Sound, den er im August erstellt und gepostet hat. Seine Reaktion auf den großen Moment? „Ich bin total sprachlos“, sagen sie gegenüber ROLLING STONE. „Es ist einfach so verrückt.“

Der alberne Remix wurde vor Monaten auf ihrer TikTok-Seite gepostet und erhielt 50.000 Likes, verbreitete sich aber nicht wirklich weiter. Auxlord, der eine Ausbildung als klassischer Pianist hat und derzeit Psychologie studiert, sagt, dass sie die Seite gestartet haben, um ihre abenteuerlichen Mashups mit engen Freunden zu teilen – und nie erwartet hätten, dass ein Remix einen solchen Moment erleben würde.

„Ich finde es wirklich lustig, Songs zu mixen, die nichts miteinander zu tun haben. Es gab keinen wirklichen Grund, warum ich mich für diesen Mix entschieden habe“, sagen sie. „Ich weiß nicht, ob sie in derselben Tonart oder ähnlichen Tonarten waren, aber ich fand es einfach so lustig. Der Beat von ‚Beez‘ ist so eingängig, dass er so gut zu den Vocals passte.“

Nur die engen Freunde von Auxlord wissen, wer hinter dem Account steckt, der millionenfach angesehen und über 400.000 Mal auf der Plattform verwendet wurde, darunter von Mitgliedern von Katseye, Teilnehmern von Dancing with the Stars, Marcello Hernández und zuletzt von Lovato, Troye Sivan, Rachel Sennott und Adéla.

Linda Perry steigt selbst ins TikTok-Fieber ein

In einer Erklärung gegenüber Rolling Stone bezeichnet Linda Perry den Remix als „auf die beste Art und Weise lächerlich“ und sagt, dass er sie dazu gebracht habe, sich zum ersten Mal bei TikTok anzumelden. Anfang dieses Monats hat sie zusammen mit der Künstlerin Sophia Treadway ein Lippensynchronisationsvideo mit dem Song gedreht.

„Sie hat mich überzeugt, und nachdem wir die Version veröffentlicht hatten, in der ich ‚What’s Up‘ und sie ‚Beez‘ singt, riefen ihre Follower ‚FLIP IT‘, und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was das bedeutet“, sagt Perry lachend. „Ich muss sagen, es ist ziemlich cool. Es ist außer Kontrolle geraten.“

Der Trend hat zu einem massiven Anstieg der Spotify-Streams für Minajs Track geführt, der diesen Monat weltweit um 460 Prozent gestiegen ist – wobei die Zuhörer der Generation Z laut Informationen der Streaming-Plattform einen Anstieg von 2.120 Prozent bei der Entdeckung von Minajs Musik durch den Song bewirkt haben. Unterdessen verzeichnete „What’s Up“ von 4 Non Blondes einen Anstieg von 75 Prozent. Der Anstieg mag gering erscheinen, aber das liegt daran, dass es bereits im letzten Monat einen Sprung gab, dank Cardi B und Lizzos „What’s Goin’ On“, das das Original sampelte.

Minaj ihrerseits nutzte den TikTok-Sound, um eine Reihe von Fotos zu teilen und ermutigte ihre Fans, diejenigen zu unterstützen, die den Trend mitmachen: „Barbz, zeigt den Leuten, die den Trend mitmachen, eure Liebe. Ich liebe euch. Ihr seid süß. Oder was auch immer.“

Die geheime DJ-Figur hinter dem Trend

DJ Auxlord scherzt, dass ihre engen Freunde sie „Radio Rebel“ nennen – eine Anspielung auf die geheime DJ-Figur, die Debby Ryan in der Disney-Channel-Serie spielt –, da sie auf Partys an ihrer Universität (darunter auch eine an diesem Wochenende) auflegen, ohne dass jemand weiß, dass sie hinter dem viralen Trend stehen.

Neben dem Perry-Minaj-Mashup haben sie auch HorsegiirL mit den Beatles, Taylor Swift mit Charli XCX und Chappell Roans „The Subway“ mit City Girls’ „Act Up“ gemischt – alles mit einer App auf ihrem iPad namens DJ Pro. (Auf Partys, so erklären sie, verwenden sie ihren DDJ-FLX4.)

„Viele Leute denken, dass Musikmixen und DJing als Hobby schwer zu erlernen sind, aber das zeigt, dass man keine teure Ausrüstung braucht, um ein großes Publikum zu erreichen. Ich denke, ich werde es vorerst aus Spaß weitermachen. Es ist ein lustiges Hobby, aber vielleicht werde ich im Winter etwas Neues ausprobieren und sehen, ob ich als Nebenjob bei Konzerten als DJ auftreten kann“, sagen sie. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen würde.“

Vielleicht das nächste große Duo?

Linda Perry fabuliert auch schon von einer künftigen Kooperation mit der Queen of Rap: „Ich glaube, alle versuchen, Nicki und mich dazu zu bringen, etwas zusammen zu machen“, sagt sie. „Das würde Spaß machen, und das Beste daran ist? ‚Ich liebe Nicki Minaj!‘“