Billie Eilish: Neues Album nur mit Vocals – Fans sollen remixen

Billie Eilish hat zwar erst am 17. Mai ihr drittes Studioalbum „Hit Me Hard And Soft“ veröffentlicht, aber nun bringt die US-Sängerin schon eine weitere Version des Werkes heraus. Dieses Mal ist darauf nur ihre Stimme zu hören, ganz ohne die Instrumentierung. Wofür das Ganze? Sie möchte so ihre Community dazu ermutigen, ihre eigenen Remix-Varianten der neuen Tracks zu erstellen.

Billie Eilish: Neues Album aktualisiert und erweitert

Die Ankündigung zur ungewöhnlichen Neu-Veröffentlichung erfolgte über den Webstore der „Bad Guy“-Sängerin. In der Meldung heißt es, dass die Platte „aktualisiert und erweitert“ wurde, um so „eine spezielle Version mit Billies isolierten Vocals“ bereitzustellen. Fans in Nordamerika, Großbritannien oder Australien, die bereits die digitalen Standard-LP erworben haben, erhalten automatisch den Downloadcode der neuen, minimalistischen Version. Allerdings gibt es diese Variante beispielsweise in Deutschland noch nicht.

Wer seinen eigenen Remix an den Start bringen möchte, nutzt dafür die Seite von „BandLab“, mit der Eilish für die Vocals-only-Version zusammenarbeitet. Die Plattform ist dafür da, dass man mit ihr an Audio-Dateien arbeiten und eigene kreieren kann, um dann die erstellte Kunst via Social Media weiter zu teilen und sogar Musikstücke verkaufen zu können.

Kommt „Hit Me Hard And Soft“ Part 2?

Nach dem Release von „Hit Me Hard And Soft“ spekulieren Fans außerdem, ob es noch eine zweite Hälfte des Albums geben könnte. Grund für diese Annahme ist die letzte Zeile der LP, in der es heißt: „But when can I hear the next one?“ Nun hoffen einige User:innen in den sozialen Medien, dass es sich um eine ähnliche Situation wie bei Taylor Swifts „The Tortured Poets Department“ handelt, bei der nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der zweite Part „The Anthology“ erschien.