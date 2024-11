Darum hätte Ed Sheeran nicht in neuer Band-Aid-Single involviert sein wollen

Mitte November wurde die „2024 Ultimate Mix“-Version von „Do They Know It’s Christmas?“ angekündigt, die das 40-jährige Jubiläum der originalen Benefiz-Single zelebrieren soll. Bereits am 25. November soll die neue Variante veröffentlicht werden – mit einer Vielzahl prominenter Stimmen, darunter auch Ed Sheeran. In einem Statement erklärt der Sänger nun, dass er gar nicht an dem Projekt beteiligt sein wollte.

„Ein Jahrzehnt später hat sich mein Verständnis geändert“

Der neue Mix des Band-Aid-Weihnachtssongs wurde von Trevor Horn produziert und enthält alle Stimmen der drei Versionen des Titels aus den Jahren 1984, 2004 und 2014 – somit auch den Gesang von Ed Sheeran, der 2014 gemeinsam mit One Direction, Sam Smith und Coldplay das Stück einsang. Über diese Wiederverwendung beschwert sich der Sänger allerdings nun in seiner Instagram-Story. So hätte sich der gebürtige Brite gewünscht, dass man ihn vor dem Mix nach seiner Erlaubnis gefragt hätte: „Meine Zustimmung wurde für diese neue Band-Aid-40-Veröffentlichung nicht eingeholt. Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich die Verwendung meiner Stimme respektvoll abgelehnt.“

Es sei seine Einstellung gegenüber des Benefizprojekts, die sich über die vergangene Zeit verändert habe: „Ein Jahrzehnt später hat sich mein Verständnis für die damit verbundene Geschichte geändert, wie Fuse ODG eloquent erklärt hat. Dies ist nur meine persönliche Meinung, ich hoffe, sie ist zukunftsweisend. Alles Liebe x“, schließt der 33-Jährige sein Statement ab.

Band-Aid-Song würde Stereotypen fördern

Neben seinem Statement teilte Ed Sheeran einen Beitrag von Fuse ODG, auf den er sich in seinem Text bezog. Der britische Rapper hatte eine Teilnahme an dem Song 2014 abgelehnt und sprach in einer Erklärung über seine Beweggründe dazu. Ein Spendenaufruf für Afrika mithilfe des Weihnachtssongs würde „schädliche Stereotypen“ über den Kontinent aufrechterhalten, so der Musiker: „Ich habe mich geweigert, an Band Aid teilzunehmen, weil ich den Schaden erkannt habe, den Initiativen wie diese Afrika zufügen.“ Zwar wolle man damit Geld sammeln, aber letztendlich füge man seines Erachtens dem Kontinent auf lange Sicht finanziellen Schaden zu: „Sie mögen zwar Sympathie und Spenden generieren, aber sie halten schädliche Stereotypen aufrecht, die das Wirtschaftswachstum, den Tourismus und die Investitionen Afrikas ersticken und den Kontinent letztlich Billionen kosten und seine Würde, seinen Stolz und seine Identität zerstören.“

Wohltätigkeitsarbeit wie Band Aid würde laut Fuse ODG „Mitleid schüren, anstatt Partnerschaften zu fördern“. Daher sei es in seinen Augen besser, wenn die Menschen in ganz Afrika „die Deutungshoheit zurückerobern“ und „ihre eigenen Geschichten erzählen, ihre Identität neu definieren und Afrika als florierendes Zentrum für Investitionen und Tourismus positionieren“.

Neben Ed Sheerans Vocals werden auf der neuen Jubiläumsedition von „Do They Know It’s Christmas?“ unter anderem folgende Künstler:innen vertreten sein: Sting, Boy George, Sam Smith, George Michael, Harry Styles, Chris Martin, Elbows Guy Garvey, Sugababes, Bananarama, Seal, Sinéad O’Connor, Rita Ora, Robbie Williams, Kool and the Gang, Underworld, Paul McCartney, John Taylor (am Bass) von Duran Duran, Phil Collins, Roger Taylor, Danny Goffey (am Schlagzeug), Thom Yorke (am Klavier), Paul Weller, Damon Albarn, Midge Ure, Johnny Greenwood, Gary Kemp und Justin Hawkins (an der Gitarre).