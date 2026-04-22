432 Hz: Die mystische Frequenz, die Musiker für sich entdecken

Von Klassik bis Rock stimmen Musiker ihre Instrumente auf eine gemeinsame Tonhöhe, um harmonisch zusammenspielen zu können. Seit mindestens 80 Jahren gilt dafür A440 Hz als Standard – das definiert das A über dem mittleren C und damit alle anderen Noten um es herum. Doch dieser altehrwürdige Stimmstandard wird inzwischen genreübergreifend in Frage gestellt: Immer mehr Künstler, darunter zwei Grammy-prämierte Acts, veröffentlichen Alben, die stattdessen auf A432 Hz gestimmt sind. Eine minimal tiefere Stimmung – und für diese Musiker macht sie den entscheidenden Unterschied.

Das Interesse von Radiohead-Gitarrist Ed O’Brien an diesem Thema begann vor etwa zwölf Jahren beim Glastonbury Festival. „Ich hatte ein inspirierendes Gespräch über die Solfeggio-Skala, eine uralte Tonleiter, und das brachte mich dazu, 432 Hz zu entdecken“, sagt O’Brien, dessen zweites Soloalbum „Blue Morpho“ am 22. Mai erscheint. „Mir gefiel der Gedanke, dass Musik mehr sein kann als nur angenehm fürs Ohr oder bewegend – dass die Frequenz, in der sie gespielt wird, tatsächlich eine heilende Wirkung haben oder in Harmonie mit den Zellen deines Körpers und der Welt um dich herum schwingen könnte.“

Für O’Brien sind die Auswirkungen der 432-Hz-Stimmung tiefgreifend. „Für mich fühlt es sich einfach richtig an“, sagt er. „Es hat mehr Tiefe und Kraft, es wirkt vollständig. Im Vergleich dazu klingt Musik bei 440 Hz leicht schrill. Die Instrumente klingen bei dieser Frequenz besser und schwingen freier, besonders Akustikinstrumente wie Gitarren. Es fühlt sich tiefer an.“

New Age bis Mainstream

New-Age-Künstler veröffentlichen seit Jahrzehnten Platten in 432 Hz. Befürworter sind überzeugt, dass Musik in dieser Stimmung besser klingt – und dass 432 Hz sowie die damit verbundenen Töne und Obertöne harmonischer mit den natürlichen Frequenzen des menschlichen Körpers und der Erde sind.

Der Unterschied zwischen 432 Hz und 440 Hz ist verschwindend gering: weniger als ein Drittel eines Halbtons. Doch aktuelle Studien zeigen faszinierende Effekte von 432 Hz auf Hörerinnen und Hörer – etwa eine gesteigerte Wertschätzung von Musik im Vergleich zu 440 Hz, niedrigere Herz- und Atemfrequenzen sowie weniger Angstgefühle. Diese offenbar unverhältnismäßig starken Auswirkungen der etwas tieferen Stimmung treiben die wachsende 432-Hz-Bewegung an.

„Es ist einfach ein anderes Gefühl“, sagt James Blake, der diese Stimmung beim Arbeiten an seinem jüngsten Album „Trying Times“ für sich entdeckte. „Ich stimme nicht alles darauf um, aber ich merke, dass ich Musik bei dieser Frequenz sehr entspannend finde.“

YouTube, Spotify und die Wissenschaft

YouTube ist naturgemäß voll mit 432-Hz-Musikvideos, die versprechen, Stress abzubauen – beim Lauschen meditativer Drohntöne, leicht verlangsamter Mozart-Stücke oder tausender umgestimmter Hits und Ambient-Tracks. Zu den Veteranen, die in 432 Hz aufnehmen, gehört der Grammy-nominierte Komponist Steven Halpern, dessen Alben angeblich wie eine „Stimmgabel für das Gehirn“ wirken. Und auf Spotify wie Apple Music gibt es umfangreiche 432-Hz-Playlists – mit auffällig vielen italienischen Künstlern.

Trotzdem haben sich bislang kaum populäre Künstler getraut, von A440 Hz abzuweichen. Die Behauptungen, Legenden wie Jimi Hendrix, Prince, John Lennon und die Grateful Dead hätten in 432 Hz gespielt und aufgenommen, lassen sich wohl eher auf Experimente zurückführen – oder schlicht auf verstimmte Gitarren.

Ziggy Marley ist ein weiterer prominenter Anhänger der 432-Hz-Stimmung. In einem Gespräch aus seinem brandneuen Rebel Lion Studio in Los Angeles erklärt er, warum er sein neues Album „Brightside“ auf diese Weise aufgenommen hat. „Mein ganzes Musikerleben lang habe ich gesucht, gelesen, versucht, Musik so zu machen, wie ich sie mir vorstelle – spirituell, mit all den visionären Qualitäten, die Musik meiner Meinung nach haben sollte“, sagt Marley. „432 Hz war schon eine Weile auf meinem Radar. Ich hatte gehört, dass diese Frequenz der menschlichen Eigenfrequenz näherkommt, auf der wir schwingen – und alles hat eine Frequenz. Wir alle schwingen auf Frequenzen. Als ich mich also für 432 entschied, fing ich an, meine Demos zu machen. Ich fühle mich bei dieser Hertz-Zahl viel wohler.“

Marley stimmt die Band um

Marley, der neun Grammys gewonnen hat – darunter 2026 das Best Reggae Album für „One Love–Music Inspired by the Film (Deluxe)“ –, tritt inzwischen auch live mit auf 432 Hz gestimmten Instrumenten auf.

„Ich habe der Band gesagt: ‚Wir machen 432, alles muss auf 432 gestimmt sein.‘ Die so: ‚Was?‘ Also musste auf einmal jedes Instrument auf der Bühne auf 432 sein, und es war eine beglückende Erfahrung, die ersten Shows in 432 zu spielen. Was ich beobachte: Es hat tatsächlich eine Wirkung auf das Publikum, auf mich und auf die Band. Die Verbindung ist stärker. Die Reaktion bei dieser Frequenz ist eine andere.“

Im Laufe der Musikgeschichte haben sich Stimmstandards immer wieder gewandelt. Im 17. Jahrhundert wurden Orchesterinstrumente üblicherweise tiefer gestimmt, und seitdem kletterten die Stimmungen stetig nach oben und wurden zunehmend vereinheitlicht. Heute beherrscht A440 den Großteil der westlichen Musik.

Schumann-Resonanz und Pseudowissenschaft

Befürworter argumentieren, dass 432 Hz der natürlichen elektromagnetischen Resonanzfrequenz des Erde-Ionosphären-Hohlraums entspreche – 7,83 Hz –, samt ihrer Obertöne, bekannt als „Schumann-Resonanzen“. Trotz dieser und anderer fragwürdiger mathematischer Behauptungen – oft begleitet von pseudowissenschaftlichem Vokabular und KI-generierter „harmonischer“ Bildsprache – ist der Beweis für die Vorteile von 432 Hz bisher dünn gesät.

Aber spielt das eine Rolle? Künstler wie Ed O’Brien und Ziggy Marley spüren den Unterschied. Wie der Titel von Ziggy Marleys Mutter Rita Marley auf ihrem Album von 1980 es auf den Punkt bringt: „Who Feels It Knows It“.

„Es gibt der Musik neue Inspiration“, sagt Ziggy. „Wenn man es bei einer anderen Frequenz macht, hört der Geist die Dinge anders, und das erzeugt genau diese Art von Energie – wie beim ersten Mal.“

Eine neue Renaissance

Was auch immer die Studien über Auswirkungen auf Herz- und Atemfrequenz belegen mögen – Marley zweifelt nicht an der Kraft der Frequenzen. Und er ist überzeugt, dass die musikalische Seite von 432 Hz vor einer neuen Renaissance steht.

„Hört zu, es wird unglaublich“, sagt er.