Radioheads „Kid A Mnesia“ Motion Picture House feiert Premiere beim Coachella

Radioheads immersives Multimedia-Erlebnis „Motion Picture House: Kid A Mnesia“ feiert am 10. April beim Coachella seine Weltpremiere. Alle Festivalbesucher können den 1.580 Quadratmeter großen Bunker auf dem Empire Polo Field – mit zwölf Meter hohen Decken – betreten und dort einen Film erleben, der Kunstwerke von Thom Yorke und Stanley Donwood zeigt, die während der Arbeit an den Alben „Kid A“ und „Amnesiac“ entstanden sind, erschienen 2000 und 2001. Die Bilder laufen zu einem Soundtrack aus Radioheads Musik, zusammengestellt aus den originalen Mehrspuraufnahmen und in 6-Kanal-Surround abgespielt. Ergänzt wird das Ganze durch eine Galerie mit großformatigen Kunstwerken aus jener Zeit. (Obwohl die Band letztes Jahr ihre ersten Tourneedaten seit 2018 absolvierte, werden die Mitglieder selbst nicht vor Ort sein.)

Ein Trailer zeigt die Silhouette eines gehörnten Wesens mit spindeldürren Fingern, das auf Zehenspitzen vor rotem Hintergrund schleicht, bis es menschlich wirkende Silhouetten vor weißem Hintergrund entdeckt. Dazu erklingt Ambientmusik. Thom Yorke beschrieb die Handlung des Films in einem Statement so: „Darin ist ein Monster in einem verlassenen Museum des Verlorenen und Vergessenen gefangen. Ein Relikt einer Zeit, in der Technologie uns hätte retten können.“

Nach dem Coachella wandert das Motion Picture House nach Brooklyn, Chicago, Mexico City und San Francisco – jeweils für mehrwöchige Residencies bis ins nächste Jahr. Tickets für diese Veranstaltungen sind über Fair AXS erhältlich. Interessierte können sich über eine eigens eingerichtete Website vorregistrieren; registrierte Nutzer werden nach dem Zufallsprinzip benachrichtigt, ob sie die Möglichkeit haben, Tickets zu kaufen. Der allgemeine Vorverkauf startet am 24. April um 10 Uhr Ortszeit.

Zwei Stunden im Bunker

Der Besuch der Installation ist in Zweistunden-Slots möglich. Davon sind 75 Minuten für die audiovisuelle Show vorgesehen; die restliche Zeit bleibt zum Erkunden der Galerie.

„Kid A Mnesia“ – auch der Titel einer Box-Set-Anthologie, die die Band 2021 veröffentlichte – war zuvor eine von Sean Evans inszenierte Ausstellung, die während des Covid-Lockdowns im Epic Games Store und auf der PS5 erschien. Das Motion Picture House ist die Form, in der Radiohead das Projekt ursprünglich für das Publikum gedacht hatten.

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Auch wenn es sich hier um kein Radiohead-Konzert handelt: Gitarrist Ed O’Brien verriet ROLLING STONE kürzlich, dass die Band einen Weg gefunden habe, auf Tour zu gehen, der sich für sie nachhaltig anfühle. „Was wir vorhaben: Jedes Jahr spielen wir einen anderen Kontinent, und wir machen 20 Shows pro Jahr“, sagte er. „Nicht mehr, nicht weniger.“ Allerdings legen sie 2026 eine Pause ein – Fans müssen sich also bis nächstes Jahr gedulden, um zu erfahren, wo es als Nächstes hingeht.

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Motion Picture House: Kid A Mnesia – Residency-Termine: