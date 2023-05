ABBA Voyage: Benny, Björn und Frida lassen sich zum einjährigen Show-Jubiläum feiern

Am Samstag (27. Mai) feierte die Show „ABBA Voyage“ in London sein einjähriges Jubiläum. Mittlerweile haben über eine Million Besucher das mit digitalen ABBAtaren und einer Live-Band inszenierte Konzert erlebt. Der erste Geburtstag war aber nicht nur wegen der besonderen Show ein aufregendes Ereignis für die Gäste, sondern auch, weil drei von vier ABBA-Mitgliedern ebenfalls im Publikum waren.

Im Anschluss an das Konzert zeigten sich Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad auf einer VIP-Tribüne und winkten den Zuschauern zu – nur Agnetha Fältskog fehlte.

Benny, Frida and Björn in the end of the anniversary show today, at ABBA Arena. #ABBAVoyage

Und auch nach der Show hatten noch einige ABBA-Fans das Glück auf Frida zu treffen. Sie zeigte sich vor der Venue und sprach auch mit einigen Besuchern:

The beautiful Frida from @ABBA tonight at the 1 year anniversary of @ABBAVoyage ❤️ pic.twitter.com/DvgXnlLLwb

Okay I’m so happy right now & I’m probably still digesting what just happened.

There was literally 3 of us waiting there and Frida was so kind to stop and wave at us, saying “i love you too” twice. 😭😭😭

What a day @tennantslaugh @luciatonacci 😭😭#abba #ABBAVoyage pic.twitter.com/CdMHC105MC

— 🦄 (@fierce_unicorn) May 27, 2023