ABBA Voyage: Zum dreijährigen Jubiläum – neue Setlist

Seit 2022 läuft in London die virtuelle Konzertreihe „ABBA Voyage“, in der Hologramme der Mitglieder der schwedischen Band die Songs performen. Am Donnerstag, den 27. März, kündigte ABBA gemeinsam mit ihrem Team an, dass es neue Änderungen im Konzerterlebnis geben soll – auf den Tag genau drei Jahre nach dem Start der Show.

Änderungen der Setlist

In einer Presseerklärung heißt es: „ Als wir zum ersten Mal eröffnet haben, hätten wir uns nie vorstellen können, dass wir nach drei Jahren immer noch in London sein würden. Wir sind sehr dankbar dafür, dass so viele von euch uns gefolgt sind. Natürlich ist der Grund dafür, dass wir unser Konzert so lange durchhalten können, unser unglaubliches Publikum. Wie wir in Schweden sagen … Vilken resa!“ Wie genau die Veränderungen aussehen sollen, ist im Detail noch nicht bekannt. Das Team bestätigte nur, dass „einige Ergänzungen und kleine Änderungen an der ABBA Voyage-Setlist vorgenommen werden.“ Bereits im April 2023 gab es diesbezüglich Hinweise. Band-Mitglied Björn Ulvaeus erzählte damals „NME“, dass an weiteren Songs gearbeitet wurde, um diese in die Show zu integrieren.

„ABBA Voyage“ sollte eigentlich schon im November 2024 enden, wurde dann aber aufgrund der hohen Nachfrage bis Januar 2026 verlängert. Ein vollständiges Aus des Events bedeutet das aber nicht. Angeblich sollen die „Abbatare“ dann auch an anderen Orten der Welt auftreten. Konkrete Pläne dazu wurden noch nicht bekannt gegeben.

Seit „Voyage“ ist die Band im Ruhestand

Für Fans sind die Shows aktuell das, was einem Live-Konzert der Gruppe am nächsten kommt. Zukünftig wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern. ABBA selbst scheint zuversichtlich, dass das 2021 erschienene Album „Voyage“ ihre letzte Veröffentlichung war. Im Mai 2024 wurde der Popband sogar der sogenannte Vasa-Orden des schwedischen Königshauses verliehen. „NME“ seien sich die Bandkolleg:innen schon damals im Klaren gewesen, dass dies vielleicht „die letzte Gelegenheit“ war, bei der sie alle gemeinsam in der Öffentlichkeit unterwegs sein würden.