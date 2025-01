Abschiedstour von Refused: Hier spielt die Band diesen Sommer

Eine der einflussreichsten Hardcore-Bands der letzten Jahrzehnte will sich nun ein für alle Mal von der Bühne verabschieden: Refused haben bereits im Herbst 2024 ihre finale Tour angekündigt. Die schwedische Band um Sänger Dennis Lyxzén hat sich dazu entschlossen, nach einer letzten Konzertreise die Instrumente niederzulegen. „Refused sind verdammt tot – und dieses Mal wirklich“, so die Band in ihrem offiziellen Statement. Nun folgten den US-Terminen auch einige Europa-Shows.

Frontmann Dennis Lyxzén erlitt kürzlich einen schweren Herzinfarkt, der bereits geplante Tourdaten für 2024 zunichtemachte. „Es hat uns alle wachgerüttelt“, erklärt die Band in ihrem Statement. „Wir wollen diesen letzten Lauf machen, solange wir es noch können.“

Refused haben sich mit ihrem 1998 erschienenen Album „The Shape of Punk to Come“ als eine der wegweisenden Bands des Post-Hardcore etabliert. Trotz der damaligen Trennung der Band wurde das Album zu einem der bedeutendsten Werke des Genres.

Ihr größter Hit vom Album: „New Noise“ war zuletzt auch mehrfach in der „Emmy Award“-prämierten Serie „The Bear“ zu hören. „The Shape of Punk to Come“ erschien am 8. November 2024 als Neuauflage und enthält nicht nur das Album selbst, sondern auch ein Tribute-Album mit Cover-Versionen von Bands wie Idles, Quicksand, Zulu und Gel.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In den vergangenen Jahren war die Band wieder aktiv und veröffentlichte mit „Freedom“ (2015) und „War Music“ (2019) zwei neue Studioalben. Nun soll aber endgültig Schluss sein.

Abschiedstournee startet 2025

Die letzte Tour von Refused beginnt am 21. März 2025 in New York City und wird sich zunächst auf Nordamerika konzentrieren. Als Special Guests wird Quicksand mit dabei sein. In Deutschland spielen die Schweden am 27. Juni beim Vainstream Festival in Münster. Zudem sind unter anderem Auftritte beim Sjock Festival in Belgien und beim österreichischen Nova Rock geplant.

Europäische Tourtermine von Refused im Überblick

11. Juni 2025 – Rock For People, Hradec Králové, Tschechien

13. Juni 2025 – Nova Rock, Nickelsdorf, Österreich

19. Juni 2025 – Hellfest, Clisson, Frankreich

26. Juni 2025 – Jera On Air, Ysselsteyn, Niederlande

27. Juni 2025 – Vainstream Rockfest, Münster, Deutschland

10. Juli 2025 – Mad Cool Festival, Madrid, Spanien

11. Juli 2025 – Sjock Festival, Lille, Belgien

16. Juli 2025 – Electric Castle Festival, Bontida, Rumänien

18. Juli 2025 – Tsunami Xixón, Gijón, Spanien

18. Juli 2025 – Rock Land Fest, Santo Domingo De La Calzada, Spanien

5. August 2025 – Punk Rock Holiday, Tolmin, Slowenien

6. August 2025 – Sziget Festival, Budapest, Ungarn

6. August 2025 – Øya Festival, Oslo, Norwegen

7. August 2025 – Way Out West, Göteborg, Schweden

8. August 2025 – Bay Fest, Rimini, Italien

Fans haben 2025 die wohl letzte Chance, Refused live zu erleben, bevor sich die Band für immer von der Bühne verabschiedet.