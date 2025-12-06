Adele: Alle 60 Songs im ultimativen Ranking

Mit nur vier Alben hat Adele einen so makellosen Kanon geschaffen, wie ihn andere Künstler erst nach Jahrzehnten erreichen. Sie begann ihre Karriere als Teenagerin mit gebrochenem Herzen mit 19 und ist nun lange in ihren Dreißigern, wo sie sich intensiv mit Mutterschaft, Liebe, Reue und natürlich noch mehr Herzschmerz auseinandersetzt. Sie hat mehr moderne Pop-Standards geschrieben als jeder andere ihrer Generation. Und jede ihrer Singles wurde sofort zum Klassiker.

Es ist keine leichte Aufgabe, den besten Song von Adele auszuwählen. Es gibt keinen einzigen Ausfall in ihrer Diskografie. Diese Liste umfasst alle offiziell veröffentlichten Songs, die sie als Hauptkünstlerin veröffentlicht hat, aus ihren vier Alben und einigen Live-Aufnahmen. Wir haben eine Reihe von offiziell veröffentlichten Coverversionen, die sie aufgenommen hat, sowie Bonustracks und Raritäten aufgenommen.

Rufen Sie ihren Therapeuten an!

Obwohl viele davon noch nicht gestreamt werden, haben engagierte Fans sie auf YouTube hochgeladen, damit alle sie genießen können. Nur zwei Songs fehlen (vorerst) in der Liste: 30 Bonustracks, die immer noch am besten (und ausschließlich) auf den physischen Deluxe-Editionen des Albums zu hören sind.

Für den Moment schenken Sie sich ein Glas Wein ein. Holen Sie eine Packung Taschentücher. Und rufen Sie Ihren Therapeuten an. Hier ist unsere offizielle Rangliste der Songs von Adele.

60. „Tired”

Dieser fröhliche kleine Song ist in „19” versteckt und klingt, als stamme er aus einer anderen Ecke des Jahres 2008. Eher Duffy als Amy Winehouse.

In diesem Indie-Pop-Lite-Track ist Adele müde davon, jemanden anzusprechen, der ihr diese Energie nicht zurückgibt. Es ist ein eingängiger Song, dem jedoch das Charisma und die Lebendigkeit ihrer anderen Songs fehlt. —B.S.

59. „Remedy”

Ryan Tedder schloss sich Adele zu Beginn der 25-Sessions wieder an, um diese pianogetriebene Ode an ihren Sohn Angelo zu schreiben. Sie verspricht, immer für ihn da zu sein. Ihn sein ganzes Leben lang zu beschützen und zu ehren. Zu dieser Zeit war dieser Tränenjerker ein seltener Einblick in Adeles Leben als Mutter, das sie auf 30 noch viel tiefer erforschen würde. —B.S.

58. „Now and Then”

Dieser von Gitarren begleitete Titel aus dem Album „19” ist ein großartiger Vorläufer für die Art von Nostalgie nach gebrochenen Herzen, die sie später in ihrer Diskografie noch tiefer erforscht. Hier zeigt sich die jugendliche Adele als überaus weise für ihr Alter, während sie versucht zu verstehen, warum es so wehtut, jemanden zu verlieren, den man liebt. Begleitet von einer sanft gezupften Gitarre. —B.S.

57. „First Love“

Mit der ersten Liebe kommt auch der erste Herzschmerz. Und genau dieses allzu vertraute Gefühl vermittelt Adele in diesem Titel aus 19. Der Track zeichnet sich durch einen glockenartigen Klang aus, der ihm durchgehend einen zarten Wiegenliedcharakter verleiht.

In dem Song erkennt sie, dass sie weitermachen und sich in jemand anderen verlieben muss, um über ihre erste Liebe, die ihr das Herz gebrochen hat, hinwegzukommen. Sie spricht diese Person direkt an. Und bittet sie, sich nicht mehr zu entschuldigen und sie in Ruhe weitermachen zu lassen. —B.S.

56. „Sweetest Devotion”

Theoretisch ist „Sweetest Devotion”, ein unbeschwertes Wiegenlied, das Adeles Sohn gewidmet ist, eher herzerwärmend. Aber letztendlich wirkt der Song, der wie der Soundtrack zu einem Joshua-Tree-Klangbad klingt, wie ein Fremdkörper auf 25.

Adeles Sohn Angelo singt im Intro und Outro des Albums mit. W§as natürlich einen sentimentalen Wert hat. Aber für diejenigen, die sich am meisten zu Adeles Songs hingezogen fühlen, die von Herzschmerz und Reue handeln, verfehlt dieser Song sein Ziel. —I.K.

