Mark Ronson: Mein Leben in 10 Songs

Mark Ronson begann seine Karriere als New Yorker Club-DJ, legte Hip-Hop für Trendsetter in Downtown auf und heizte für Hot 97s Funkmaster Flex ein. Zwischen den Kontinenten pendelnd, produzierte er seither Rap-Platten für Ghostface und Nas, Pop-Soul für Adele und Amy Winehouse sowie späte Glanzstücke von Paul McCartney und Duran Duran.

Für Ronson sind diese Projekte nicht so unterschiedlich, wie sie erscheinen: „Selbst als ich Back to Black gemacht habe“, sagt er, „habe ich versucht sicherzustellen, dass jeder Track darauf so ist, dass der RZA ihn hören und ein Stück daraus samplen wollen würde.“

Mit „Uptown Funk“, seiner Hommage an den frühen Achtziger-R&B mit Bruno Mars, an der Chartspitze, führte uns der 39-jährige Produzent durch zehn seiner größten Tracks und erzählte Geschichten aus Studiosessions mit einigen der bemerkenswertesten Künstler der Musik.

Mark Ronson feat. Debonair & Sha Stimuli, „Turntables“ (1998)

„Das war diese Ära in New York, in der jeder einen Plattenvertrag hatte, wenn man ein großer prominenter DJ wie Funkmaster Flex oder Clue war, und Jessica Rosenblum, die Schlüsselfigur dieser New Yorker Hip-Hop-Szene, veranstaltete sonntags mit Flex eine Party im Tunnel. Sie fragte mich, ob ich auf diesem Album dabei sein wolle, und ich war gerade dabei, in die Produktion einzusteigen. Ich fand es großartig, wissen Sie, in diese Gruppe von Leuten aufgenommen zu werden, zu der Biz Markie und auch Leute wie Max Glazer und Cipha Sounds gehörten.

Damals legte ich im Palladium auf – es gab eine Party namens „Planet Rock“. Dann spielte ich auf meinen eigenen kleineren Partys in kleinen Downtown-Locations wie dem New Music Café, das später zu Shine wurde. Es war lustig, denn diese Partys waren etwas mehr Downtown-mäßig: eine Mischung aus Skateboardern, Drogendealern, hübschen Mädchen, was auch immer, aber nicht ganz so rau wie das Tunnel-Publikum. Dann kamen plötzlich Jay Z, Biggie und Big Pun zu unseren kleinen Partys, was ziemlich cool war, weil ich diese Leute vergötterte.“

Jimmy Fallon, „Idiot Boyfriend“ (2002)

„Daran habe ich gearbeitet, weil ich gerade dieses Album für Nikka Costa produziert hatte. Jimmys Platte sollte eine Mischung aus Skate-Punk, den Beastie Boys und all dem sein. Wir produzierten und arrangierten nicht nur seine Songs, ich durfte auch durch all diese College-Campusse reisen und lernen, wie man Live-Stand-up-Comedy aufnimmt, was unglaublich war. Wir fuhren einfach in einem Greyhound-Bus durch Orte wie Scranton, Pennsylvania, mit Jimmy.

Als es Zeit war, die Platte live zu spielen, sagte ich: ‚Wow, ich kann all diese großartigen verdammten Musiker rekrutieren, all diese großartigen New Yorker Hardcore-Bands.‘ Er sagte: ‚Nein, nein, nein. Sie dürfen nicht großartig sein. Sie müssen nicht sehr gut sein.‘ Also sagte ich: ‚Wenn Sie nicht sehr gut wollen, würde ich gern Bass für Sie spielen.‘ Am Ende durfte ich 2003 mit Jimmy als sein Bassist auf Tour gehen, als er für die Strokes eröffnete.“

Mark Ronson feat. Ghostface Killah & Nate Dogg, „Ooh Wee“ (2003)

„Als ich den Film „Boogie Nights“ gesehen hatte, hörte ich dieses kleine Streicher-Snippet – es stammte aus einem Boney M.-Cover von „Sunny“. Es war nicht auf dem Soundtrack, also hörte ich am Ende des Films bei den Credits genau hin, um die Boney-M.-Szene herauszufinden, besorgte es mir und legte es über diese Drums. Ghostface war (und ist) einer meiner Lieblingsrapper überhaupt, und ich schickte ihm den Track, weil er immer so gut über Uptempo-Sachen ist, sogar über leicht glücklichere, discoartige Vibes. Ich erinnere mich, wie ich ihm den Beat schickte, und er sagte: ‚Oh, ich verstehe! Das ist so ein Tony-Manero-mäßiger John-Travolta-Kram … Alles klar.‘

Ich glaube nicht, dass es in Amerika überhaupt die Top 100 erreicht hat, aber jeder kannte diesen Beat. In England war es ein kleiner Hit, und das brachte mich dazu, dort viele Clubs als DJ zu spielen. Schließlich führte es dazu, dass ich Lily Allen kennenlernte.“

Lily Allen, „Littlest Things“ (2006)

„Ich traf Lily in einem Club namens Yo-Yo, einer großartigen Hip-Hop-Nacht in London. Irgendwie kamen wir ins Gespräch über Musik, und sie gab mir ihre Demos. Ich glaube, ich wartete etwa einen Monat, dann fand ich die CDs unten in meiner Tasche und hörte ‚Smile‘ und ‚Knock ’Em Out‘. Und ich dachte nur: ‚Heilige Scheiße. Ich muss mit diesem Mädchen arbeiten!‘

Aber ich war kein großer Name, sicher nicht wert, dass das Label sie einfliegen ließ, also besorgte ich ihr ein Ticket mit meinen Flugmeilen und brachte sie im Holiday Inn in Chinatown unter. Auf dem Höhepunkt der Vogelgrippe-Epidemie. Sie kommt also in dieses Hotel, und alle tragen Masken – chinesische Geschäftsleute mit Masken – das hat sie wahrscheinlich völlig aus der Fassung gebracht. Wir gingen an diesem Tag Platten kaufen, ich zog durch verschiedene Läden im Village wie A-1 und suchte nach Samples.

Ich hörte dieses eine [Pierre Bachelets „Emmanuelle in the Mirror“] und spielte es ihr vor. Dann ging ich zurück ins Studio und schrieb es ziemlich schnell, und ich glaube, Santigold kam kurz vorbei und schrieb definitiv ein oder zwei Zeilen.“

Mark Ronson feat. Amy Winehouse, „Valerie“ (2007)

„‚Valerie‘ ist ziemlich erstaunlich, weil Amy nicht in New York war, als wir die Musiker für Back to Black aufnahmen; sie musste zurück nach Großbritannien – irgendeine Visa-Sache oder so. Ich erinnere mich sogar, dass Amy mich einmal anrief, als sie zum ersten Mal die Liner Notes oder das CD-Booklet bekam, und sagte: ‚Sie wollen mir sagen, dass es auf meinem Album einen Typen namens Binky Griptite gibt?‘ [lacht] Das hier wurde am ersten Tag aufgenommen, als wir alle nach Brooklyn gingen und sie sie traf.

Ich war gerade dabei, mein Album Version fertigzustellen, und dachte: ‚Oh Mann, es wäre großartig, hier einen Song mit Amy aufzunehmen.‘ Da das Thema des Albums hauptsächlich die Arbeit mit Indie-Musik war, fragte ich: ‚Gibt es eine Gitarrenband, die Sie mögen?‘ Sie sagte: ‚Nun, ich liebe diesen Song „Valerie“ von den Zutons. Sie spielen ihn immer in meinem Stammlokal.‘ Ehrlich gesagt dachte ich beim ersten Hören: ‚Äh … okay.‘ Der Song hat mich nicht umgehauen, aber sie wusste, was für ein großartiger Song es war – ganz grundsätzlich. Diese Akkorde sprachen zu ihr, und sie wusste, wie großartig es sein würde, wenn sie ihn aufnehmen würde.“

