„Ängstlich und deprimiert“? Wie Nick Cave Hoffnung fürs neue Jahr machen will

Nick Cave gibt seinen Fans, die sich während des Jahreswechsels „ängstlich und deprimiert“ fühlen, einen Ratschlag: Sie sollen an der Hoffnung festhalten.

Red Hand Files als Kummerkasten für Cave-Fans

Im Jahr 2018 startete der Frontmann der Bad Seeds die Website „The Red Hand Files“, ursprünglich ein Weg für ihn, um mit seinen Fans zu kommunizieren, sich auszutauschen und Fragen zu beantworten. Mittlerweile ist aus der Website, wie Cave selbst sagt, viel mehr ein allgemeines Forum geworden, das nicht vor Verwundbarkeit, Transparenz und tiefgehenden persönlichen Fragen zurückscheut.

Sein letzter Eintrag auf der Website ist eine emotionale Antwort auf zwei Fans, die dem Musiker Neujahrsbotschaften zuschickten. So schrieb ein Fan namens Anon ein einfaches „Happy New Year! 😬“, während ein Fan mit dem Namen Bailey „Das Jahr 2025 steht bevor. Die Welt scheint in einem so katastrophalen Zustand zu sein. Wo ist die Hoffnung? Was ist Hoffnung?“ schrieb.

Hoffnungslosigkeit zu Neujahr

„Liebe Bailey und Anon“, setzt Cave an und beginnt seine Antwort auf die Fanpost mit einem Absatz, in dem er zu vermitteln versucht, dass die beiden nicht alleine sind mit ihren hoffnungslosen Gefühlen zum neuen Jahr. Laut dem 67-Jährigen ist es vollkommen normal, die Welt um den Jahreswechsel herum pessimistischer zu sehen. Die Schuld für das ungewisse Gefühl gibt er denen, die den Menschen immer zu einbläuen, in was für einer schrecklichen Zeit man sich doch befinde. „Viele fühlen sich ohnmächtig angesichts dieser schrecklichen Unmittelbarkeit“, schreibt Cave auf seiner Website, „Worte wie „Frohes neues Jahr“ klingen hohl wie ein Überbleibsel aus einer vergangenen, besseren Zeit. Wir werden zu dem, was wir konsumieren, zu lebenden Verkörperungen einer vorhergesagten Katastrophe.“

Klingt Caves Textauftakt bis dahin eher aussichtslos, fährt er danach damit fort, zu erklären, was Hoffnung überhaupt bedeutet. Laut dem Australier ist Hoffnung ein emotionaler Zustand, welcher nicht nur das Herz wieder ermutigt, aktiv zu werden, sondern auch durch ihre Kraft Menschen bestärkt innovative Ideen und Aktionen wahrzunehmen. Laut Cave ist Hoffnung die Voraussetzung für das menschliche Leben.

„Wir erreichen diese Vitalität des Geistes, indem wir die unerbittliche Förderung der Verzweiflung zurückweisen und unsere Augen für die Schönheit der Dinge öffnen, wie gefährdet, entwürdigt oder schwer liebenswert die Welt auch sein mag“, lesen sich Caves Worte an seine Fans, „Wir versuchen, die Welt nicht so zu sehen, wie sie uns verpackt, präsentiert und verkauft wird, sondern so, wie wir uns vorstellen, dass sie sein könnte. Wir schauen nicht weg von der Welt, wir schauen sie direkt an und lassen zu, dass der Geist der Hoffnung – die notwendige Triebkraft der Veränderung – uns zum Handeln inspiriert.“

Hoffnung in seinen Enkel

Im unteren Teil seines Textes macht Cave klar, dass auch er mit den beängstigenden Gefühlen vor dem Neujahrswechsel zu kämpfen hatte, doch diese durch den Anblick seines kleinen Enkels sich in Hoffnung wandelten: „Ich beobachtete, wie er in seinem Hochstuhl von seinen liebevollen Eltern gefüttert wurde – dieses strahlende, neue Kind – und Ihre Frage schien mit der Vision dieses kleinen Jungen zu verschmelzen, dessen Gesicht mit Avocado bedeckt war, eine strahlende Bestätigung dieses kleinen Wortes – Hoffnung. An diesem Weihnachtstag sah ich die Lebenskraft der Hoffnung in Aktion.“