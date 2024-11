Bob Dylan feiert Konzert von Nick Cave & The Bad Seeds in Paris

Bob Dylan hat sich begeistert zu einem Auftritt von Nick Cave & The Bad Seeds geäußert. Der Sänger war mit Band am Sonntag (17. November) im Rahmen ihrer „Wild God“-Tour in der Accor Arena in Paris aufgetreten. Besonders in Erinnerung blieb dem legendären Songwriter die Darbietung des Songs „Joy“ (HIER im Video), einem Song des neuen Cave-Albums „Wild God“.

Dylan sucht die Freude

Auf X teilte Dylan mit, dass er das Konzert der Band besucht habe und sich vor allem an eine Zeile des langsamen und emotionalen Liedes besonders gut erinnern könne: „Ich habe Nick Cave vor kurzem in der Accor Arena in Paris gesehen und war wirklich beeindruckt von dem Song ‚Joy‘, in dem er singt ‚We’ve all had too much sorry, now is the time for joy‘.“

Für den 83-Jährigen schien die Bedeutung des Satzes direkt unseren (oder seinen) Zeitgeist zu treffen; „Ich dachte mir, ja, das ist genau richtig.“

Timothée Chalamet wird zu Mr. Tambourine Man

Während Nick Cave & The Bad Seeds sozusagen Anerkennung von höchster Stelle erhält, verbeugt sich umgekehrt „Dune“-Star Timothée Chalamet vor dem Nobelpreisträger. Für das im Februar 2025 in Deutschland in die Kinos kommende Biopic „Like A Complete Unknown“ musste der Schauspieler insgesamt 13 Bob-Dylan-Songs auf der Mundharmonika lernen. Dafür erhielt er fünf Jahre lang Unterricht von einem Coach.

Ein Bewegungstrainer half ihm darüber hinaus, die körperliche Präsenz des berühmten, wandlungsfähigen Songwriters zu imitieren. Eine Nachahmung von Dylans Stimme versuchte er aber zu vermeiden, alles sei eine „Interpretation“, es klinge nicht so „wie es einst gesungen wurde“.