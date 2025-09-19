„Guck‘ ma da!“ Hessische Mundart-Musiker lösen TikTok-Hype aus

„Gorof (Elixir)“ von Dur-Dur Band ist TikTok-Trend: Was ist da los?

Wenn sich ein Song auf TikTok durchsetzt, dann so richtig. Dann wird er massenhaft für Tänze und Videos aller Art verwendet. Beispiele dafür gibt es zuhauf: Stücke wie „Makeba“ von Jain, „What You Know Bout Love“ von Pop Smoke oder auch „Pedro“ von Jaxomy gingen dort viral und eroberten anschließend die Charts. Die Tracks avancieren dadurch auch außerhalb der Plattform früher oder später zum Hit-Phänomen. Wir wollen solchen Breakout-Songs von TikTok auf den Grund gehen.

Wie jetzt auch dem flapsigen Track „Guck‘ ma da!“ der Band Die Schoppeschlepper. Mit ihnen schafft es nun auch ein hessischer Gute-Laune-Schlager auf TikTok. Alles, was es zu dem Song, der am 04. August 2011 veröffentlicht wurde, zu wissen gibt, gibt’s hier im Überblick.

„Guck‘ ma da!“: Platz 1 unter den populärsten Breakout- Sounds in Deutschland

Der aktuelle TikTok-Hit „Guck‘ ma da!“ von der hessischen Schlagerband Die Schoppeschlepper sorgt seit Tagen für virale Videos und Clips auf der Plattform und hat es nun auf Platz eins der populärsten Breakout- Sounds der letzten sieben Tage in Deutschland geschafft. Besonders beliebt ist der Sound für Clips in der Natur oder für Comedy-Videos.

Wer hört „Guck‘ ma da!“?

Laut den Statistiken des TikTok Creative Center stammen gerade einmal 18 Prozent der Nutzer:innen des Sounds aus der Altersgruppe 18 bis 24. 84 Prozent sind dagegen über 35 und können dem Track mehr Humor abgewinnen. Das ist für TikTok eher ungewöhnlich, da die meisten Nutzer:innen der Plattform jünger als 35 sind. Besonders beliebt ist der Track in Österreich, der Schweiz, Kroatien und eben bei uns in Deutschland.

Bedeutung: Darum geht es im TikTok-Hit „Guck‘ ma da!“

Der Track fällt durch Instrumentals auf, die stark an klassische Volksmusik erinnern. Typisch sind tanzbare Rhythmen und eingängige Melodien, die direkt ins Ohr gehen. Im hessischen Dialekt gesungene Wiederholungen wie „guck ma da“ prägen den Song und verleihen ihm einen hohen Wiedererkennungswert. Der Text ist konsequent im Dialekt gehalten und sorgt zusammen mit den fröhlichen Volksmusik-Klängen für eine energiegeladene Tanzbarkeit. Das ist natürlich auch perfekt für kurze Clips auf TikTok, die spaßig sein sollen.

Die Schoppeschlepper: Die Schlagerband hinter dem Erfolgslied

Hinter dem beliebten Song steckt die Band Die Schoppeschlepper, die auf Spotify monatlich gerade einmal rund 4.500 Hörer:innen erreicht. Ihr erfolgreichster Track ist „Am liebste Appelwoi“ mit rund 166.000 Aufrufen.

Die Schoppeschlepper haben sich 1978 als junge Straßenmusikanten in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt einen Namen gemacht. In kleiner Besetzung spielten Norbert Hanf (Klarinette), „Schlomo“ Schütz (Banjo & Gitarre) und Bernd Hasel (Kontrabass) vorwiegend alte Schlager aus den 20er Jahren. Ihre Musik kam gut an, sodass das Trio oft spontan für Polterabende, Straßenfeste und Jazz-Frühschoppen engagiert wurde.

Schon bald begannen die Musiker, die irgendwann als Quartett auftraten, bekannte Titel ihres Repertoires mit selbstverfassten hessischen Texten zu versehen. So entstanden Songs wie „Am liebste Äppelwoi“, der „Besen-Street-Blues“, „Lisbeth“ oder „Als noch ‚en Schoppe“. TikTok-Clips mit „Guck’ ma da!“ gibt es HIER zu sehen.

