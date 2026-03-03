Kesha kritisiert Weißes Haus für Nutzung von „Blow“, um „Gewalt zu schüren und mit Krieg zu drohen“

Kesha reiht sich ein in den wachsenden Chor von Musikerinnen und Musikern, die die Trump-Administration für die unautorisierte Nutzung ihrer Songs für Wahlkampf- und Werbezwecke kritisiert haben. Am Montag wandte sie sich in den sozialen Medien an die Öffentlichkeit und prangerte das Weiße Haus dafür an, ihren Song „Blow“ aus ihrer 2010er-EP „Cannibal“ verwendet zu haben.

In dem offenbar betreffenden TikTok, das im Februar gepostet wurde, ist ihr Track zu hören, während Kampfjets am Himmel kreisen und einer von ihnen schließlich eine Bombe auf ein Schiff abwirft – genau in dem Moment, in dem Keshas Song die Zeile „This place about to blow“ erreicht. Der TikTok-Account des Weißen Hauses unterlegte den Clip mit dem Wort „Lethality“ sowie Feuer- und Adler-Emojis.

„Es ist mir zu Ohren gekommen, dass das Weiße Haus einen meiner Songs auf TikTok verwendet hat, um Gewalt zu schüren und mit Krieg zu drohen“, schrieb Kesha in den sozialen Medien. „Krieg ins Lächerliche zu ziehen ist ekelhaft und unmenschlich. Ich stimme der Nutzung meiner Musik zur Förderung von Gewalt jeglicher Art ABSOLUT NICHT zu.“

Kesha gegen das Weiße Haus

„Love always trumps hate“, fügte sie hinzu, „bitte liebt euch selbst und einander in Zeiten wie diesen. Diese zur Schau gestellte Gleichgültigkeit gegenüber Menschenleben – und ganz offen gesagt dieser Angriff auf unser aller Nervensystem – ist das genaue Gegenteil von dem, wofür ich stehe.“

Abschließend nahm sie Präsident Donald Trump in Bezug auf die Epstein-Akten ins Visier. „Lasst euch davon auch nicht davon ablenken, dass der kriminelle Predator Donald Trump mehr als eine Million Mal in den Akten auftaucht.“

Keshas Verurteilung der Nutzung von „Blow“ durch die Regierung kommt, nachdem die Vereinigten Staaten am Wochenende gemeinsam mit Israel in den Krieg gegen Iran gezogen sind – eine gemeinsame Militäroperation, die Trump als „massiv und andauernd“ bezeichnet hat.

Lange Liste betroffener Künstler

Kesha reiht sich damit in eine lange Liste von Musikerinnen und Musikern ein, die die Trump-Administration für die unautorisierte Nutzung ihrer Musik in Werbematerialien der Regierung im Netz attackiert haben. Erst vergangene Woche forderten Radiohead ICE auf, sich zu verpissen, nachdem die Behörde eine Version des „OK Computer“-Songs „Let Down“ der Band in einem Social-Media-Post verwendet hatte, und verlangten dessen Entfernung.

Das Weiße Haus scheint dabei gezielt Songs von Künstlerinnen und Künstlern auszuwählen, die voraussichtlich gegen die Nutzung ihrer Musik für die Zwecke der Administration protestieren werden. Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo und SZA gehören zu jenen, die sich gegen den Einsatz ihrer Musik in Propagandavideos gewehrt haben, die mit dem brutalen Einwanderungskurs der Regierung verknüpft sind. Doch trotz ihres Protests in den sozialen Medien haben Künstlerinnen und Künstler aufgrund der Weise, wie Musiklizenzen auf Social-Media-Plattformen geregelt sind, kaum rechtliche Handhabe, um solche Inhalte entfernen zu lassen.