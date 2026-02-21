Japanisch genial: So habt ihr Bad Bunny noch nie gehört

Bad Bunnys nostalgischer Plena-Track „DtMF“ erreichte in dieser Woche Platz eins der Billboard Hot 100, doch eine andere Version sorgte in den sozialen Medien für viralen Wirbel: eine japanische Übersetzung des Songs. Die Content-Creatorin Amanda Nolan, die online unter dem Namen amandumb auftritt, lud am Montag eine japanische Coverversion des Tracks hoch. Und sie fand sofort ein Publikum.

Menschen auf verschiedenen Plattformen in den sozialen Medien erfreuten sich an der Übersetzung und daran, wie gut der spanischsprachige Song auf Japanisch klingt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hat Nolans Video 2,8 Millionen Aufrufe erzielt.

„Ich konnte es nicht glauben“, sagt Nolan im Gespräch mit ROLLING STONE über ihren jüngsten viralen Moment. „Das war eine der herzerwärmendsten Reaktionen“, sagt sie. „Die Menge an Unterstützung und all die Kommentare auf Englisch, Spanisch und Japanisch von so vielen unterschiedlichen Menschen auf der ganzen Welt – das ist so cool.“

Viraler Erfolg auf Japanisch

Es ist nicht Nolans erste Erfahrung mit einem viralen Video. Als in Nashville ansässige Content-Creatorin, die seit 2019 japanische Versionen populärer Songs online hochlädt, haben auch ihre Cover von Chappell Roans „Good Luck, Babe!“ und dem City-Pop-Klassiker „Stay with Me“ Millionen Aufrufe erhalten.

Doch ihre Version von Bad Bunnys „DtMF“ fällt in einen kulturübergreifenden Moment, in dem sich der puerto-ricanische Star nach seiner historischen und verbindenden Super-Bowl-Halbzeitshow befindet.

Nolan gehörte zu den 128 Millionen Zuschauern, die einschalteten – und fühlte sich sofort von der Show inspiriert. „Ich habe Bad Bunnys Auftritt wirklich geliebt, und ich habe den Song wirklich geliebt“, sagt sie. „‚DtMF‘ ist so wunderschön. Ich hatte ihn natürlich schon vorher gehört, er war überall, und es war der Song, der gespielt wurde, als er den Grammy für das Album des Jahres gewann. Ich dachte: Das ist ein Song, den ich übersetzen könnte.“

Inspiration nach der Super Bowl Show

Es half, dass „DtMF“ ursprünglich auf Spanisch und nicht auf Englisch gesungen wurde, wie die meisten Songs, die Nolan normalerweise covert. „Ich liebe es, spanische Übersetzungen zu machen“, sagt sie. Obwohl sie nicht fließend Spanisch spricht, erleichtern die Struktur der Sprache und die ähnlichen Vokale eine einfachere und genauere Übersetzung ins Japanische.

„Eine japanische Version eines englischen Songs zu machen, ist sehr schwierig. Ich muss das Thema verdichten oder es komplett umformulieren und vom ursprünglichen Gedanken verändern, damit es in die Melodie passt“, erklärt Nolan. Die melodische romanische Sprache lasse jedoch „viel mehr Spielraum“, was es ihr ermögliche, „so viel wie möglich beizubehalten und zu bewahren“, sagt sie.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für Nolan war es besonders wichtig, dass sie die herzliche Botschaft im Zentrum von „DtMF“ intakt hält. „Ich war wirklich überwältigt von seiner Bedeutung … Bad Bunny spricht über Nostalgie und seine Kultur, ich habe das Gefühl, dass sich damit jeder verbinden kann“, sagt sie. „Ich bin halb Japanerin und halb Amerikanerin, daher ist globale Kultur für mich sehr wichtig, und die Liebe von englisch-, spanisch- und einigen japanischsprachigen Menschen zu sehen, war sehr schön“, fügt Nolan hinzu. „Sie sagten: Es lässt mich den Song noch mehr lieben.“

Universelle Gefühle, globale Wirkung

Abgesehen von sprachlichen Fragen ist es keine Überraschung, dass Bad Bunnys „DtMF“ beim Publikum auf der ganzen Welt Anklang gefunden hat. Der Song selbst spricht universelle Gefühle von Verlust, Reue und dem Lernen, im Moment zu leben, an, während das puerto-ricanische Folk-Genre Plena ihm die perfekte melancholische Melodie verleiht. Es ist nur eine weitere Art, wie der stolze Boricua seine Insel auf der internationalen Bühne weiter hervorhebt.

Während Bad Bunnys globale Reichweite weiter exponentiell wächst, ist er besonders bei Publikum in Asien populär. Bereits 2022 lieferte der Star sogar eine japanische Strophe auf „Yonaguni“. Vor seinem Super-Bowl-Auftritt erreichte Benito Platz eins bei Apple Music in China.

„Es gibt viele Menschen auf der ganzen Welt, die mich lieben, nicht nur Latinos. Sie haben gerade gesagt, dass ich in China auf Platz eins bin, richtig?“, sagte Bad Bunny auf der Apple-Music-Pressekonferenz zur Super-Bowl-Halbzeitshow. Erst in dieser Woche kündigte er zudem seinen allerersten Live-Auftritt in Asien mit einer einmaligen Show in Tokio im Rahmen der Spotify-Reihe „Billions Club Live“ an.

Bad Bunny erobert Asien

„Direkt nach dem Super Bowl wurde ständig in den Nachrichten über ihn gesprochen [in Japan]“, sagt Nolan, die sich derzeit in Tokio aufhält, um Familie zu besuchen. Während sie deutlich macht, dass sie keine Expertin für Bad Bunny und seine Präsenz in Japan ist, überrascht sie seine wachsende Popularität im Land nicht. „Japan war schon immer offen für Musik, die nicht in ihrer eigenen Sprache ist“, sagt sie. „Bad Bunny kann hier leicht Fuß fassen und zu einem Popfavoriten werden.“

Bad Bunny, DtMF, japanische Version, Amanda Nolan, amandumb, TikTok viral, Billboard Hot 100, Super Bowl Halbzeitshow, Plena, Puerto Rico, Benito, Yonaguni, Apple Music China, Spotify Billions Club Live, Tokio Konzert, Grammy Album des Jahres, Nostalgie, Kultur, globale Musik, Nashville Content Creator, Chappell Roan, Good Luck Babe, Stay with Me, City Pop, soziale Medien, virales Video, Übersetzung, japanisches Cover, Asien Popularität, Super Bowl 2026