Alan Osmond, ältester Bruder und kreative Kraft der Osmonds-Familienband, im Alter von 76 Jahren gestorben

Alan Osmond, Sänger, Musiker und ältester Bruder der legendären Siebzigerjahre-Familienband The Osmonds, ist am Montag, dem 20. April, gestorben. Er wurde 76 Jahre alt.

Ein Sprecher der Familie Osmond bestätigte gegenüber ABC 4 in Salt Lake City den Tod. Eine Todesursache wurde nicht genannt, obwohl Alan 1987 die Diagnose Multiple Sklerose erhalten hatte. Laut dem Sprecher war Alan beim Sterben von seiner Frau Suzanne und seinen Kindern umgeben.

Alans Bruder und Bandkollege Merrill erinnerte in einem Tribute auf Facebook an das letzte gemeinsame Gespräch. „Wir haben geredet, wie Brüder eben reden, von Herz zu Herz“, schrieb Merrill. „Er kämpfte, aber als ich einen Witz nach dem anderen machte, fand er die Kraft zu kichern … und dann lächelte er. In einem zärtlichen Moment, den ich nie vergessen werde, lehnte er sich nah heran und flüsterte mir etwas ins Ohr. Er sagte: ‚Merrill, du und ich haben Seite an Seite gearbeitet. Wir haben erschaffen, produziert, Regie geführt … wir haben unser Herz in „The Plan“ mit Wayne gelegt. Bitte … mach etwas damit. Lass die Menschen wissen, was wir sagen wollten.‘ Ich möchte, dass ihr wisst: Seine Bitte wird erfüllt werden.“

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Kindheit und frühe Jahre

Alan wuchs zusammen mit seinen Geschwistern als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in Ogden, Utah auf, und die musikalischen Wurzeln der Familie liegen im Kirchenchor. In den späten Fünfzigerjahren gründeten Alan, Merrill, Jay und Wayne ein Barbershop-Quartett, das früh Auftritte rund um Los Angeles absolvierte – darunter Gigs im Disneyland und eine langjährige Dauerpräsenz in der „Andy Williams Show“.

Mitte der Sechzigerjahre kam der jüngere Bruder Donny dazu, und die Osmonds verwandelten sich in eine Bubblegum-Pop-Band. 1970 landeten sie mit „One Bad Apple“ – einem Track, der ursprünglich für die Jackson 5 geschrieben worden war – einen Nummer-eins-Hit und starteten damit eine beeindruckende Serie, die sie zu einer der größten Bands der Siebzigerjahre machte. Damals galten sie als betont biederes, familientaugliches Gegengewicht zu den wilderen, anrüchigeren und freizügigeren Seiten der Popkultur.

Obwohl Alan bei den Osmonds selten den Leadgesang übernahm, war er einer der kreativen Köpfe der Band. Anfangs coverten die Osmonds häufig fremde Songs, doch bald schrieben Alan und seine Brüder einen Großteil des Materials selbst – darunter Hits wie „Down by the Lazy River“, „Crazy Horses“ und „Hold Her Tight“. Alan wurde außerdem zum Hauptproduzenten der Gruppe und betreute mehrere Alben, darunter die Osmond-LP „The Plan“ von 1973.

„The Plan“ und der Glauben

Auf dem Höhepunkt des Osmond-Ruhms erschienen, war „The Plan“ eine Destillation des Glaubens und der Weltanschauung der Familie Osmond – der Albumtitel spielt auf das mormonische Konzept des Heilsplans an. Musikalisch war das Werk ausgesprochen experimentierfreudig: Prog- und Synthpop-Ausflüge auf Songs wie „Movie Man“ boten auch eine der seltenen Gelegenheiten, Alan als Leadsänger zu erleben.

Der Erfolg der Osmonds verschaffte ihnen einen besonderen Status in der Kirche der Heiligen der Letzten Tage; Kirchenälteste schrieben ihnen in den Siebzigerjahren Zehntausende von Taufen zu. Doch Mitte des Jahrzehnts rückte die Familienband zunehmend in den Hintergrund, während Donnys Solokarriere aufblühte und er gemeinsam mit seiner Schwester Marie große Erfolge feierte.

Das Jahrzehnt endete turbulent: Das Vermögen der Familie Osmond wurde von einer Reihe von Betrügern und Abzockern gründlich geplündert. Familienoberhaupt George Osmond weigerte sich, Insolvenz anzumelden, woraufhin Alan und seine Brüder jeden noch so kleinen Auftritt annahmen – von Firmenveranstaltungen bis hin zu Volksfesten –, um die Schulden abzutragen.

Krankheit und Rückzug

1987 erhielt Alan die Diagnose Multiple Sklerose, konnte aber noch einige Jahrzehnte weiterarbeiten. 2007 zog er sich weitgehend zurück, absolvierte jedoch Ende der 2010er-Jahre noch einige Bühnenauftritte. Auch das Songschreiben ließ er nicht ganz los: 2019 komponierte er einen Track für die Hundertjahrfeier von Orem, Utah. Mit seiner Frau Suzanne hatte er acht Kinder.