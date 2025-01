Wayne Osmond, Mitglied der Osmonds, im Alter von 73 Jahren verstorben

Wayne Osmond, Gründungsmitglied und zweitältestes Mitglied der Sängerfamilie Osmond, ist im Alter von 73 Jahren verstorben.

Der Tod des Sänger und Gitarristen wurde von seinem Bruder und Bandkollegen Merrill Osmond bestätigt. Er fügte hinzu, dass Wayne am Mittwoch in einem Krankenhaus in Salt Lake City, Utah, an den Folgen eines „massiven Schlaganfalls“ gestorben sei.

„Ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der so bescheiden war. Ein Mann ohne jegliche Falschheit. Ein Mensch, der schnell verzieh. Und jedem, den er jemals traf, bedingungslose Liebe entgegenbrachte“, schrieb Merrill auf Facebook.

„Sein Abschied von dieser Erde wird für einige ein trauriger Moment sein, aber für diejenigen, die auf der anderen Seite auf ihn warten, wird es eine riesige Feier geben, die alles übertrifft, was wir uns vorstellen können. Mein Bruder Wayne hat viel ertragen. Er hat alles gegeben. Sein Vermächtnis wird als jemand in die Geschichte eingehen, der nicht nur ein Genie in seiner Fähigkeit war, Musik zu schreiben. Sondern auch die Herzen von Millionen von Menschen erobern und sie Gott näher bringen konnte.“

Wayne – der viertälteste der neun Osmond-Geschwister – gründete 1958 zusammen mit seinen Brüdern Merrill, Alan und Jay das Barbershop-Quartett The Osmond Brothers, nachdem sie ihre Kindheit damit verbracht hatten, bei Gottesdiensten in ihrer Heimatstadt Ogden, Utah, zu singen. Mitte der 60er Jahre schloss sich der jüngere Bruder Donny der Gruppe an, der sich Ende des Jahrzehnts mit seinen Brüdern dem Bubblegum-Pop-Sound verschrieb. Darunter die Nummer-eins-Single „One Bad Apple“ im Jahr 1970. Einige Jahre später wurde die Gruppe – nun The Osmonds – durch die Geschwister Marie und Jimmy erweitert.

Wayne Osmond war für seinen Bariton bekannt

Wayne blieb fast ein halbes Jahrhundert lang Mitglied der musikalischen Einheit der Osmonds. Er zog sich kurz nach den Reunion-Shows zum 50-jährigen Jubiläum der Gruppe im Jahr 2007 aus gesundheitlichen Gründen zurück. Während seiner gesamten Amtszeit war Wayne für seinen Bariton bekannt. Er wurde später der Hauptgitarrist der Gruppe, als die Familie einen rockigeren Sound annahm.

Wayne hinterlässt alle seine Geschwister. Die Familie Osmond fügte in einer Erklärung (über Variety) hinzu: „[Waynes] Vermächtnis des Glaubens, der Musik, der Liebe und des Lachens hat das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst. Er würde wollen, dass jeder weiß, dass das Evangelium Jesu Christi wahr ist. Dass Familien für immer bestehen. Und dass Banana Splits das beste Dessert sind. Wir lieben ihn und werden ihn sehr vermissen.“