Alles neu bei rollingstone.de

Foto: Mediahouse Berlin. All rights reserved.

Monatelang haben wir daran gearbeitet, nun ist es endlich so weit: Unsere komplett überarbeitete Website ist live. Willkommen bei rollingstone.de, liebe Leser und Leserinnen!

Attraktiver, übersichtlicher, nutzerfreundlicher: Ein neuer, moderner, anspruchsvoller Look und eine verbesserte inhaltliche Struktur machen das digitale Angebot des ROLLING STONE deutlich ansprechender und abwechslungsreicher. Tagesaktuelle News, Reviews, Hintergrundstorys, Interviews, Rankings und die besten Geschichten der ROLLING-STONE-Autoren – ob Texte, Fotos, Videos oder Podcasts: rollingstone.de ist und technisch und optisch grunderneuert.

Wir sind sehr gespannt, wie euch unser digitaler Auftritt gefällt! Und freuen uns über Anregungen, Kritik und natürlich auch Lob. Schreibt uns unter post@rollingstone.de

Eure ROLLING STONE Redaktion

Ein Dank an Alle, die in den vergangenen Monaten unermüdlich an der Entwicklung der neuen Website gearbeitet haben: Zu allererst Isabell Dillenkofer und Remco Meyer, den Chief Digital Officer des ROLLING STONE, die das Projekt geleitet haben, Sassan Niasseri, Chef der Online-Redaktion, und Chefredakteur Sebastian Zabel für inhaltliche Impulse, Nils Aschoff und Andre Bappert für die nicht immer einfache technische und grafische Umsetzung, Maik Brüggemeyer, Birgit Fuß, Walter Schönauer und Arne Willander für ihren Input, und natürlich Mediahouse-CEO Petra Kalb für das Möglichmachen.