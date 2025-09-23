Die 100 besten Songs des Bob Dylan

Auch künftige Generationen von Künstlern werden sich von Bob Dylans Werk inspirieren lassen. Von den Protesthymnen der Sechzigerjahre, die ihn zum Star machten, bis hin zu seinen noirartigen Meisterwerken der Neunzigerjahre und darüber hinaus hat kein anderer zeitgenössischer Songwriter ein so umfangreiches und tiefgründiges Werk geschaffen. Songs, die sich gleichzeitig unglaublich alt und doch unglaublich modern anfühlen. Hier sind, mit Kommentaren von Bono, Mick Jagger, Lenny Kravitz, Lucinda Williams, Sheryl Crow und anderen berühmten Fans, die 100 größten Songs von Dylan. Nur die Spitze des Eisbergs für einen Künstler seines Kalibers. [Diese Liste erschien ursprünglich in einer Sonderausgabe von 2015]

100. „Señor (Tales of Yankee Power)“ (1978)

Dylan sagte, dieses verwirrende und doch eindringliche Country-Rock-Epos sei von einem Mann inspiriert worden, den er auf einer Zugfahrt von Mexiko nach San Diego gesehen habe. „Er muss 150 Jahre alt gewesen sein. Seine Augen brannten, und aus seinen Nasenlöchern kam Rauch.“ Klingt hart. Aber hey. Zumindest hat der Mann Bob Dylan getroffen.

99. „John Wesley Harding“ (1967)

„Ich wollte eine Ballade schreiben“, erzählte Dylan Jann Wenner vom ROLLING STONE. „So wie vielleicht eine dieser alten Cowboy-Songs. Sie wissen schon. Eine richtig lange Ballade.“ Stattdessen war der Titelsong seines Albums von 1967 eine spannende Parabel über die Moral von Gesetzlosen.

John Wesley Hardin war ein Schurke aus dem späten 19. Jahrhundert. Aber Dylans Beschwörung eines „Freundes der Armen“, der „niemals einem ehrlichen Menschen Schaden zugefügt hat“, handelt weniger von einer bestimmten Figur als vielmehr von der Würdigung einer rauen amerikanischen Vergangenheit, die zu der rootsigen Wendung passte, die seine Musik nahm. Aufgenommen in Nashville mit dem Schlagzeuger Kenny Buttrey und dem Bassisten Charlie McCoy, ist es ein Meisterwerk asketischen Idealismus.

98. „Corrina, Corrina“ (1963)

„Corrina, Corrina“ ist ein frühes Beispiel für Dylans Fähigkeit, Folk-Musik in eine breitere Pop-Tradition einzuordnen und umgekehrt. Der Song war jahrzehntelang ein Blues- und Country-Standard mit verschiedenen Titeln, der unter anderem von Blind Lemon Jefferson, Chet Atkins, Big Joe Turner und dem Teenager-Crooner Ray Peterson aufgenommen wurde. Meist als lustige Tanzmelodie.

Dylan interpretiert ihn als düstere, pastorale Ballade. Und fügt eine Anspielung auf Robert Johnsons „Stones in My Passway“ hinzu, die sein Gefühl der liebeskranken Erschöpfung vertieft. Aber so zart „Corrina“ auch war, er deutet auch auf sein Rock-‚n‘-Roll-Herz hin. Es ist einer der ersten Songs auf einer Dylan-Platte, auf dem Schlagzeug zu hören ist.

97. „Where Are You Tonight? (Journey Through Dark Heat)” (1978)

Der letzte Titel auf einem Dylan-Album ist oft eine Art Vorschau auf sein nächstes Album. Man beachte, wie „I’ll Be Your Baby Tonight” aus „John Wesley Harding“ ein Trailer für den Country-Sound von Nashville Skyline ist. Das elegische „Where Are You Tonight?” beendet „Street Legal“, indem es die Bekehrung zum Christentum vorhersagt, die 1979 mit „Slow Train Coming“ begann. „Ich konnte ihr meine privaten Gedanken nicht mitteilen”, singt Dylan, besorgt, dass seine Frau ihm nicht in seinen „neuen Tag bei Tagesanbruch” folgen kann.

Er hatte einen Punkt erreicht, den nur wenige Fans jemals vorhergesagt hätten.

96. „Farewell, Angelina“ (1991)

Dieser Outtake aus „Bringing It All Back Home“ enthält einige von Dylans eindrucksvollsten Texten. Eine Anhäufung von Bildern. Darunter tanzende Elfen. King Kong. Schielende Piraten. 52 Zigeuner. Ein Himmel, der „überflutet“. Und Unholde, die „Zeitbomben an die Zeiger der Uhr nageln“. Aber es ist auch ein wunderschön gesungener Abschieds-Song an ein Mädchen. Und vielleicht auch an Dylans eher wörtlichen Songwriting-Stil aus seiner Folk-Ära.

Vermutlich basiert es auf dem schottischen Volkslied „Farewell to Tarwathie“ und ist vor allem als Coverversion von Joan Baez bekannt. Neben den lyrischen Höhenflügen fügte Dylan dem Original eine Melodie hinzu, die ebenso bedrohlich wie tröstlich ist.

95. „On a Night Like This“ (1974)

Dieser Song eröffnet „Planet Waves“ – seine Wiedervereinigung mit der Band – mit einer ausgelassenen, fröhlichen Note. Angetrieben von einem galoppierenden Rhythmus und einer Cantina-Akkordeonbegleitung klingt Dylan so beschwingt, dass er kaum noch klar sprechen kann. Besonders als er seine Geliebte auffordert, „etwas Kaffeepulver aufzukochen“.

„On a Night Like This“ beschwört die Szene einer eingeschneiten Hütte herauf und erinnert sowohl in Form als auch Inhalt an die „Basement Tapes“-Tage im Bundesstaat New York, als Dylan und die Band noch in der Lage schienen, jeden Winkel der amerikanischen Musik zu erkunden. „Wir haben viel zu besprechen/Und viel zu erinnern“, singt er. Es mag eine kurzlebige Wiedervereinigung gewesen sein. Aber es war eine schöne.

94. „Highlands“ (1997)

Viele von Dylans größten Alben enden mit einem Epos, das die gesamte Seite einer Schallplatte einnimmt. „Highlands“ ist das epischste von allen. Im Laufe von 16 Minuten unterhält sich Dylan mit einer Kellnerin, bestellt weich gekochte Eier, erwähnt Erica Jong und Neil Young und beklagt, dass das Leben an ihm vorbeizieht. „All die jungen Männer mit ihren jungen Frauen, die so gut aussehen“, singt er.

„Nun, ich würde sofort mit jedem von ihnen tauschen, wenn ich könnte.“ Er war erst 56 Jahre alt, als Time Out of Mind erschien, aber die Angst vor dem Tod zieht sich wie ein roter Faden durch das Album. Dylan hat behauptet, dass „Highlands“ auf einem Riff von Charlie Patton basiert, aber niemand hat ein Riff gefunden, das auch nur annähernd so klingt.

93. „Pay in Blood“ (2012)

Dylan sagte, er habe vorgehabt, sein erstes religiöses Album seit Jahren aufzunehmen, bevor er Anfang 2012 mit seiner Tournee-Band in Jackson Brownes Studio in L.A. ging. Stattdessen startete er mit „Tempest“ in das sechste Jahrzehnt seiner Karriere. Einem brutal intensiven Album, das von einer spezifisch amerikanischen Form von Gewalt und Tragik durchdrungen ist. „Pay in Blood“ ist prahlerisch und mörderisch. Über einem Riff im Stil der Stones aus der „Exile“-Ära spuckt Dylan grausames Gift.

„I’ll drink my fill and sleep alone/I pay in blood but not my own.“ Er könnte ein Sklavenhalter, ein Revolverheld oder ein Politiker sein. „Das nennt man Tradition“, sagte Dylan gegenüber ROLLING STONE, als er das Album beschrieb. „Und damit beschäftige ich mich.“

92. „Going, Going, Gone“ (1974)

Trotz aller Mythen, die Dylans Zusammenarbeit mit der Band umgeben, hat er tatsächlich nur ein einziges Album mit ihnen aufgenommen. „Planet Waves“ wurde 1973 in vier hektischen Tagen in Los Angeles aufgenommen. Und reicht von leichten, schwungvollen Stücken wie „You Angel You“ bis hin zum düsteren, treffend betitelten „Dirge“. Der Höhepunkt des Albums, „Going, Going, Gone“, ist eine müde-elegante Andeutung von Selbstmord, die musikalisch voller Leben ist.

Robbie Robertsons Gitarrenspiel war nie präziser. Garth Hudsons Orgel strahlt kirchliche Schönheit aus. Dylans Gesang hat eine raue Dringlichkeit, für die er mehrere Takes brauchte, um sie richtig hinzubekommen. In einer verworfenen Version verwendete er sogar zum ersten Mal in seiner Karriere Gesangs-Overdubs.

91. „You’re a Big Girl Now” (1975)

Gibt es in Dylans gesamter Diskografie einen verzweifelteren Moment der Liebeskummer als den Punkt in diesem Juwel aus „Blood on the Tracks”, an dem er singt: „I can change, I swear” („Ich kann mich ändern, ich schwöre”) und dann wie ein verwundeter Hund heult? Vielleicht nur später im selben Song. Wenn er von „Schmerz, der aufhört und wieder anfängt, wie ein Korkenzieher in meinem Herzen“ spricht.

Dylans atemberaubender erster Versuch, der leise New Yorker Outtake, der auf „Biograph“ enthalten ist, klingt verletzt. Aber hier ist der Schmerz noch schärfer. „Ich habe gelesen, dass es hier um meine Frau gehen soll“, schrieb Dylan in den Liner Notes zu „Biograph“, in der Hoffnung, die Angelegenheit zu klären. „Ich schreibe keine Bekenntnissongs … Es scheint nur so, wie es scheint, dass Laurence Olivier Hamlet ist.“

