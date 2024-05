„Endlich… die Nachricht, auf die ihr seit Jahrzehnten gewartet habt“, so beginnt ein Eintrag in den sozialen Netzwerken von The The. Dann lässt Matt Johnson die Bombe platzen: „Ensoulment, das erste Studioalbum von THE THE mit neuen Songs seit einem Vierteljahrhundert, wird am Freitag, den 6. September 2024 auf Cinéola / earMUSIC veröffentlicht. Es umfasst charakteristische Themen wie Liebe & Sex, Krieg & Politik, Leben & Tod – bis hin zur Frage, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert ein Mensch zu sein.“

„Ensoulment“ ist damit das erste neue (Gesangs-)Album von The The seit dem Jahr 2000, als Matt Johnson „Naked Self“ veröffentlichte.

Und weiter: „Matt wird von den langjährigen THE-THE-Mitgliedern James Eller (Bass), DC Collard (Keyboards), Earl Harvin (Schlagzeug) und Barrie Cadogan (Leadgitarre) unterstützt. Das Album markiert auch die Rückkehr von Co-Produzent und Toningenieur Warne Livesey, der zuvor an den bahnbrechenden THE-THE-Alben ‚Infected‘ (1986) und ‚Mind Bomb‘ (1989) mitgearbeitet hat. Weitere Mitwirkende sind Gillian Glover (Backing Vocals), Terry Edwards (Bläser), Sonya Cullingford (Fiddle) und Danny Cummings (Percussion).

Die erste neue Single aus dem Album ist „Cognitive Dissident“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im ROLLING-STONE-Interview von 2021 kündigte Johnson bereits die neue Platte an: „Ich mache meine Musik nicht dahingehend, was die Leute von mir erwarten könnten. Ob ich Lieder schreibe, die die Pandemie direkt adressieren, weiß ich noch nicht. Aber die Atmosphäre der Isolation und Panik könnte in die Platte einfließen. Nach meiner Beobachtung erlebt der Totalitarismus weltweit einen Aufschwung, das sollte man nicht ignorieren. Eindämmung von Free Speech. Zensur. Ich meine, ich bin ein großer Anhänger der Free Speech. Gerade, weil sie für Leute gelten sollte, deren Meinung wir nicht teilen. Dafür ist Free Speech gemacht – Austausch mit Menschen, die nicht so denken wie wir. Ich fürchte, wir bewegen uns auf ein dunkles Zeitalter zu. Ich freue mich darauf, Songs zu schreiben. Ich hoffe, die Leute halten mich dann nicht für einen Prediger, sondern sie singen mit.“

Warum haben Sie seit dem Jahr 2000 kein Album mehr mit Songs veröffentlicht, warum sind Sie seit 2002 nicht mehr getourt?

Ich werde bald eine Doku veröffentlichen, die „Inertia Variations“, in der ich über mein damaliges Verschwinden Auskunft gebe. Ich lebte in New York, dann zog ich nach Schweden. Ich wurde Vater. Es ging zurück nach England. Ich verlor viel Geld. Sieben Jahre lang nahm ich keine Gitarre in die Hand. Ich war aus der Musik ganz raus.

Davor entstanden einige unveröffentlichte Alben – die entweder Sie nicht herausbringen wollten, oder die Plattenfirma nicht, wie „Gun Sluts“. Was wird aus denen?

Tatsächlich befinde ich mich derzeit im Studio, um gemeinsam mit meinem Assistenten das Archiv zu digitalisieren. Also, ja: Da ist vieles geplant.