Amanda Seyfried weinte, nachdem sie Joni Mitchells „Blue“ komplett gelernt hatte

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Amanda Seyfried sagte, sie habe sich wie eine „waschechte Musikerin“ gefühlt, nachdem sie Joni Mitchells Meisterwerk „Blue“ in seiner Gesamtheit gelernt hatte – als Vorbereitung auf ein Projekt über die Ikone des Singer-Songwritertums, das letztlich nie zustande kam.

Seyfried sollte Mitchell in einem Biopic über die Sängerin und Elliot Roberts spielen, Mitchells Manager und Mitgründer von Asylum Records. (Roberts starb 2019.) Während der Pandemie lernte Seyfried das Album von 1971 auf Gitarre, Dulcimer und Klavier.

„An dem Tag, an dem ich den letzten Song des Albums gelernt hatte, ‚[The Last Time I Saw] Richard‘, habe ich fucking geweint“, erzählte Seyfried dem Magazin „GQ“ in einem neuen Interview. „Ich fühlte mich wie eine waschechte Musikerin, als würde ich hierher gehören. Als hätte ich meine eigene Flagge auf dem Gipfel des Berges gepflanzt. Denn es war ein fucking Berg, das sage ich euch.“

Besuch bei Joni Mitchell

Im Laufe der Rollenvorbereitung traf Seyfried Mitchell in deren Haus in Los Angeles und ließ sich die Geschichten der Folk-Ikone auf sich wirken. „Sie sagte so: ‚Wir legen das Album auf und machen ein Feuer’“, erinnerte sich Seyfried. „Nachdem wir das Album gehört hatten, meinte sie: ‚Karg, oder?‘ … Es ist perfekt!“

Im vergangenen Jahr zeigte Seyfried einen Vorgeschmack auf das Gelernte in der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ und spielte „California“ auf dem Dulcimer. „Der Grund, warum es so viral ging, war, dass es nicht so geplant war“, sagte Seyfried zu „GQ“. „Und weil es fröhlich war.“

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Obwohl das Mitchell-Biopic, an dem Seyfried beteiligt war, auf Eis gelegt wurde, arbeitet Regisseur Cameron Crowe an einem anderen Projekt, in dem Meryl Streep Mitchell in den späteren Jahren ihres Lebens verkörpern soll.

Crowes neues Mitchell-Projekt

Details zum Film werden streng unter Verschluss gehalten, doch Seyfried sagte, sie wisse, dass sich Leute an Crowe gewandt hätten mit der Frage: „‚Was zur Hölle machst du da, Alter?’“ „Ich weiß nicht, was er geantwortet hat, aber soweit ich es verstehe, ist seine Version so: Sie ist sehr jung, und dann ist sie älter“, so Seyfried.