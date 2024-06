Mindestens die entwaffnende Selbstverortung „All I Want“, das zärtliche „Little Green“, der elegische Titelsong und die Heimweh-Ode „California“ gehören zum Besten, was die Kultur Nordamerikas hervorgebracht hat. Aber es sind „River“ und „A Case Of You“, mit denen man nicht fertig wird: die schale Harmonie der anderen, ein Abschiedsschmerz, eine Seelenverwandtschaft, das blaue Leuchten des Fernsehers und eine Karte von Kanada. (MAX GÖSCHE) Foto: Redferns. Charlie Gillett Collection. All rights reserved.