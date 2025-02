Surfbrett-Umzug: Amazon-Werbung rührt zu Tränen

„Sometimes there’s things a man cannot know“ – mit diesen zart gesungenen Worten im Hintergrund beginnt die neue Amazon-Werbung „Moving Day“, die derzeit auf allen Kanälen im Fernsehen ausgestrahlt wird. Zu sehen ist eine Mutter und ihr Teenager-Sohn, die von der Stadt aufs Land ziehen.

Natürlich ist das für einen jungen Menschen keine leichte Sache. Das Skateboard macht im Dünensand keinen Sinn mehr, die Freunde mussten zurückbleiben. Doch Mamas haben ein Gespür für die Nöte ihrer Kinder. Und so wird bei Amazon flugs ein Surfbrett für den Nachwuchs bestellt. Ein Volltreffer!

Die auf Emotionen setzenden Werbe-Clips von Amazon haben Tradition. Natürlich geht es hier vor allem darum, welche Gefühle die Pakete auslösen, die von dem Versandriesen mit angeschlossener Medienabteilung versendet werden. Oftmals wirken die kurzen Werbevideos von Amazon aber auch etwas zu kitschig oder bewusst simpel gehalten.

Hier gelingt aber einmal doch, eine schwierige Situation melancholisch-heiter aufzulösen. Manchmal kann eine Fernsehwerbung dann doch zu Tränen rühren und muss nicht mit Ironie alles wieder kaputtstampfen.

Dazu trägt auch der nur kurz, aber prägnant angespielte Soundtrack bei. Der stammt vom schwedischen Singer-Songwriter José González. Zu hören ist eine für den Clip textlich leicht modifizierte Fassung seines Songs „Stay Alive“. Im nur kurz angesetzten und dann gleich ausfädelnden Refrain am Ende des Clips heißt es: „Dawn is coming open your eyes“.

Zu hören war das Lied bereits in einem Hollywood-Film: „Das erstaunliche Leben des Walter Mitty“. Der Film von und mit Ben Stiller aus dem Jahr 2013 entwickelte sich zu einer Art Kult-Hit.

„There’s a rhythm and rush these days

Where the lights don’t move and the colors don’t fade

Leaves you empty with nothing but dreams

In a world gone shallow

In a world gone lean

Sometimes there’s things a man cannot know

The gears won’t turn and the leaves won’t grow

There’s no place to run and no gasoline

Engine won’t turn and the train won’t leave

Engines won’t turn and the train won’t leave

I will stay with you tonight

Hold you close ‚til the morning light

In the morning watch a new day rise

We’ll do whatever just to stay alive

We’ll do whatever just to stay alive

Well the way I fell is the way I write

It isn’t like the thoughts of the man who lies

There is a truth and it’s on our side

Dawn is coming

Open your eyes

Look into the sun as the new days rise

And I will wait for you tonight

You’re here forever and you’re by my side

I’ve been waiting all my life

To feel your heart as it’s keeping time

We’ll do whatever just to stay alive

Dawn is coming

Open your eyes

Dawn is coming

Open your eyes

Dawn is coming

Open your eyes

Dawn is coming

Open your eyes

Look into the sun as the new days rise

