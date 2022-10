Neben Netflix ist Amazon Prime Video einer der erfolgreichsten Streaming-Dienste. Entsprechend umfangreich ist die zugehörige Mediathek – und laufend kommen neue Serien, Filme und Dokumentationen hinzu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, zeigt Ihnen ROLLING STONE die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Monats.

Empfehlung der Redaktion Merkliste: Die besten Serien auf Amazon Prime Video

Neu auf Amazon Prime Video: Unsere Empfehlungen im November 2022

Die Discounter – Staffel 2

11.11.2022

Kurzweilige Sitcom der Zwillinge Emil und Oskar Belton, die das aus „The Office“ bekannte Mockumentary-Prinzip vom Büro auf einen heruntergewirtschafteten Vorstadt-Supermarkt übertragen. Dank Star-Produzent Christian Ulmen („Jerks“) gab sich dabei schon in Staffel eins das Who-is-who der deutschen Promilandschaft bei „Feinkost Kolinski“ die Klinke in die Hand. So sind neben Rapperin Nura als liebenswert-großmäulige Kassiererin Flora unter anderem Peter Fox, Fahri Yardim und Elyas M’Barek in kleineren Gastrollen zu sehen.

Joker

20.11.2022

Obwohl nach Heath Ledgers Jahrhundert-Performance im Batman-Sequel „The Dark Knight“ wirklich niemand nach noch einem weiteren Joker-Film gefragt hatte, schaffte es Regisseur Todd Phillips 2019 mit „Joker“, Publikum und Kritiker*innen gleichermaßen zu begeistern. Dabei ignoriert Phillips weitestgehend den typischen Superhelden-Bombast und inszeniert einen düsteren Psychothriller, der auch als Verbeugung vor New-Hollywood-Klassikern wie Scorseses „Taxi Driver“ gesehen werden kann. Im unvermeidlichen Nachfolger „Joker: Folie à Deux“ soll Hauptdarsteller Joaquin Phoenix von US-Popstar Lady Gaga („House of Gucci“) als nicht minder mörderischer Sidekick Harley Quinn Unterstützung erhalten.

Neu auf Amazon Prime Video: Serien

01.11.2022

Die Maus – Eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus – Staffel 1

04.11.2022

El Presidente – Staffel 2

11.11.2022

Die Discounter – Staffel 2

Mammals – Staffel 2

20.11.2022

Golden Boy – Staffel 1

30.11.2022

Love Addicts – Staffel 1

Neu auf Amazon Prime Video: Filme

02.11.2022

Viele Grüße vom Weihnachtsmann

03.11.2022

Träume sind wie wilde Tiger

04.11.2022

Der Liebhaber meines Mannes

Overdose

Lego Monkey Kid: Die Rache der Spider Queen

The Sordid Tale of Fifa

05.11.2022

The Little Things

06.11.2022

A Score To Settle

07.11.2022

TKKG

10.11.2022

Separation

11.11.2022

La Caída

15.11.2022

Fröhliche Weihnachten

Die Gebrüder Weihnachtsmann

16.11.2022

Liebe und andere Turbulenzen

18.11.2022

The People We Hate at the Wedding

Sachertorte

20.11.2022

Joker

Time for Me to Come Home for Christmas

Scary Stories to Tell in the Dark

23.11.2022

Good Night Oppy

Split

25.11.2022

Meet Cute

26.11.2022

No Sudden Move

27.11.2022

Together

28.11.2022

I Am Zlatan

Willy’s Wonderland

29.11.2022

Embattled

30.11.2022

Die Beilight Saga: Breaking Wind – Bis(s) einer heult

Weitere Highlights