Amazon MGM Studios Update zum neuen James-Bond-Darsteller

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Amazon MGM Studios hat es offiziell gemacht: Die Jagd nach dem nächsten James Bond hat begonnen. Das Film- und TV-Studio bestätigte gestern Abend, dass die Suche nach einem Darsteller, der in Daniel Craigs Fußstapfen tritt, „im Gange“ sei.

„Die Suche nach dem nächsten James Bond ist im Gange“, erklärte das Studio in einem Statement. „Wir planen zwar nicht, während des Castingprozesses auf konkrete Details einzugehen, freuen uns aber darauf, den 007-Fans so bald wie möglich weitere Neuigkeiten mitzuteilen.“

Im vergangenen Jahr hatte das Studio bekanntgegeben, dass Denis Villeneuve den nächsten Bond-Film inszenieren wird – eine Fortsetzung nach „No Time to Die“ von 2021, Craigs letztem Auftritt als Geheimagent. Der „Dune“-Regisseur übernimmt dabei auch die Rolle des Executive Producers, gemeinsam mit Tanya Lapointe; Amy Pascal und David Heyman produzieren das Projekt.

Villeneuve über seine Bond-Vision

„Ich bin ein eingefleischter Bond-Fan“, sagte Villeneuve anlässlich der Ankündigung. „Für mich ist er heiliges Terrain. Ich habe vor, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine enorme Verantwortung – aber auch unglaublich aufregend und eine große Ehre für mich. Amy, David und ich sind absolut begeistert, ihn auf die Leinwand zurückzubringen. Vielen Dank an Amazon MGM Studios für dieses Vertrauen.“

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Das Drehbuch stammt von Steven Knight, der vor allem als Schöpfer von „Peaky Blinders“ bekannt ist. Über seinen Ansatz hat sich der Autor bislang kaum geäußert, sagte aber Anfang des Jahres dem „Radio Times“: „Bei Bond hat man es mit einer Figur zu tun, die inzwischen wirklich zum Volksmythos gehört. Er ist wie Robin Hood oder König Artus – im kulturellen Kontext dieses Landes und weit darüber hinaus. Man muss ihn also mit Respekt behandeln.“

Als mögliche Nachfolger wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Namen ins Spiel gebracht. Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson und Idris Elba galten lange als heiße Kandidaten, während zuletzt Tom Holland, Jacob Elordi und Callum Turner in den Medien diskutiert wurden. Holland räumte im vergangenen Jahr die „Spekulationen“ ein und meinte: „Wir halten das vorerst so gering wie möglich.“