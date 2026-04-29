American Idol ehrt Taylor Swift. Gut gemeint

Es war ein historischer Abend bei American Idol: die allererste Taylor-Swift-Night der Show. Kandidaten haben ihre Songs schon früher versucht, aber Idol hatte noch nie eine ganze Sendung dem Songbook der Superstar-Ikone gewidmet – was eigentlich überraschend ist. „Wir schreiben heute Abend Geschichte mit unserer musikalischen Hommage an die Ikone Taylor Swift!“, verkündete Ryan Seacrest zum Auftakt. „Macht euch bereit, es live abzuschütteln!“

Als Gastjurorin hatten sie sich eine der eingefleischtesten Swifties geholt: Comedy-Queen Nikki Glaser, die singend zu „Opalite“ auf die Bühne tänzelte. „Ich war bei 22 Eras-Tour-Konzerten“, verkündete sie. „Ich habe keine Familie und hatte das Geld!“ Ihr Ziel für den Abend: „Ich will etwas fühlen.“

Daraus wurde nichts. Idol schien der Aufgabe schlicht nicht gewachsen. Die Kandidaten kämpften verbissen mit den Songs. Taylor tauchte nicht auf – ein kluger Schachzug. (Bei The Voice war sie zweimal zu Gast, bei Idol noch nie.) Eine Handvoll ihrer Eras-Tänzerinnen soll laut Glasers Social Media im Saal gewesen sein, zu sehen war davon auf dem Bildschirm nichts. Der ganze Abend war offensichtlich als großes Ereignis inszeniert worden – und kam trotzdem nie richtig in Fahrt. Diese Feier hätte auch eine E-Mail sein können.

Halbzeit ohne Swift

Seacrest versprach: „Wir haben heute Abend eine Show, die jeden Swiftie in seinen kühnsten Träumen übertrifft!“ Doch bizarrerweise gingen ihnen schon zur Halbzeit die Swift-Songs aus, und ohne jede Vorwarnung wurde das Taylor-Thema still und heimlich beerdigt – nicht einmal ein Abschiedswort, kein Entkommen im Fluchtwagen. Die zweite Hälfte der Taylor-Swift-Night mutierte zu einer Hommage an den Bundesstaat Kalifornien, gesponsert vom dortigen Tourismus-Büro. (Nicht mal die Taylor-Songs über Kalifornien kamen dran!) Ein bisschen seltsam war das schon.

Wahrscheinlich haben Sie es in den letzten Jahren, wie viele Ihrer Mitbürger, mit der Pflicht, American Idol zu verfolgen, nicht so genau genommen. Hier also ein kurzer Überblick: Die Juroren sind Lionel Richie, Carrie Underwood und Luke Bryan. Ihr Auftrag lautet: hundertprozentige Positivität – pure Paula-Abdul-Energie, ohne ein Körnchen Simon-Cowell-Salz in irgendeinem ihrer Streuer. (Carrie hatte zu Beginn der Staffel ihre Lektion gelernt, als sie für ein bisschen harsche Kritik ausgebuht wurde.) Coaching oder Profi-Tipps gibt es nicht, nur einen betäubten Strom aus „erstaunlich“ und „ich liebe dich“ und „ich liebe, wie erstaunlich es ist, dich zu lieben.“ Das ist wie „Project Hail Mary“, wenn das einzige Menschenwort, das Rocky gelernt hätte, „aufmunternde Worte“ wäre.

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Es war schon bizarr, Nikki Glaser – eine messerscharfe Profi-Entertainerin, die die Golden Globes moderiert – ins tiefe Ende des Positivitätsbeckens geworfen zu sehen. „Ich bin das Austeilen gewohnt“, gestand sie Seacrest. „Den Teil meines Gehirns habe ich heute Abend abgeschaltet.“ Als Glaser dem Kandidaten Braden Rumfelt sagte, seine Version von „Cardigan“ sei „in the pocket“, antwortete er: „Wie Tom Brady?“ Das schien eine clevere Anspielung auf Nikkis karriereprägendes Austeilen bei Bradys Comedy-Central-Roast 2024 zu sein, wo sie die Show stahl. („Es ist schwer, von etwas wegzugehen, das nicht deine schwangere Freundin ist!“)

Glaser als einzige Swiftie

Doch den größten Teil des Abends schien Glaser die Einzige im Raum zu sein, die diese Songs kannte. Seacrest kam irgendwann in seinem „Folklore“-Cardigan heraus und rief: „Ich bin ein Swiftie!“ Aber das eigentlich Menschliche des Abends lag in der totalen Entfremdung der Sänger vom Material. Niemand lieferte Bekenntnisse, bei denen man in den Sonnenuntergang spaziert und darüber sinniert, was die Songs einem bedeuten. Nur einer der Sänger verriet, Swift auch privat zu hören – Chris Tungseth, ein sympathisch zottelig wirkender Country-Boy im Stil von Bo Bice oder Sundance Head. Zu seinen Highschool-Footballzeiten als Middle Linebacker habe er sich vor Spielen mit „Blank Space“ in der Umkleidekabine aufgeputscht.

Brooks Rooser sang „Love Story“ für seine Mitstreiterin Rae Boyd – die beiden hatten erst letzte Woche öffentlich gemacht, dass sie ein Paar sind. Aber Amerika, du bist eine herzlose, grausame kleine Nation. Ich meine: Idol serviert euch eine echte Liebesgeschichte? Er singt ihr den Romeo/Juliet-Song? Und ihr antwortet damit, ihn sofort rauszuwählen? Gefühllos! (Rae flog vor ein paar Wochen raus, weil sie „MacArthur Park“ gesungen hatte – fügen Sie hier Ihre eigene Kuchen/Regen-Metapher ein.) Haltet durch, ihr zwei. Die Leute werfen Steine nach allem, was glänzt, und das Leben lässt die Liebe schwer aussehen.

Die Show war ein unfreiwilliges Zeugnis für Swifts Stärke als Sängerin – ihr Timing, ihre Raffinesse, ihre Vielschichtigkeit – und dabei zuzusehen, wie talentierte Amateure ihr Repertoire angehen, machte nur deutlich, wie knifflig ihre Melodien wirklich sind. Die Kandidaten waren, gelinde gesagt, nicht gut vorbereitet. Einige schnappten regelrecht nach Luft, etwa Jordan McCullough bei „Tim McGraw“ oder Daniel Stallworth bei „Fearless“. Hannah Harper holte ihre Bluegrass-Banjo für „Mean“ heraus und traf den Song damit auf kluge Weise auf seinem eigenen Terrain. Chris, der „Blank Space“-Typ, wagte sich an „Exile“ – oder, wie Seacrest es nennt, „die Grammy-nominierte Indie-Folk-Ballade ‚Exile’“. Besonders komisch-rührend war es, den Juroren beim verzweifelten Versuch zuzusehen, die Lobeshymnen am Laufen zu halten. Nachdem Keyla Robinson „Lover“ verhunzt und Note um Note verfehlt hatte, lobte Underwood tapfer „deine melodischen Entscheidungen“ – das war eine Möglichkeit, es zu formulieren. „Ich erkenne diesen Song nicht mal wieder!“, schwärmte Glaser – und meinte es als Kompliment. „Du hast etwas Neues reingebracht, das ich mir nicht mal hätte vorstellen können!“

Wenn Maroon 5 einspringen muss

Glaser wirkte, wie zweifellos viele Zuschauer, leicht ratlos, als die Swift-Songs versiegten und Idol den Rest der Sendung mit Kalifornien-Themen auffüllen musste. Brooks ständelte seine Herzdame mit einem alten Maroon-5-Hit an und erklärte: „Ich bin verliebt, Ryan!“ Braden sang noch einen Maroon-5-Hit und erklärte: „Dieser Song ist meine Chance, einfach Spaß zu haben.“ Alter, du bist 23 und deine Vorstellung von Spaß ist Maroon 5? Stell höhere Ansprüche ans Leben.

Es entwickelte sich zu einer dieser trostlosen Idol-Nächte, in denen alle aufzugeben scheinen, bis man sich fragt: „Herrje, was kommt als Nächstes – singt jetzt jemand wieder ‚I Can’t Make You Love Me‘?“ Heute Abend war Jordan an der Reihe. „Es ist mir egal, was du singst“, sagte Carrie Underwood zu ihm. „Jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, höre ich den Heiligen Geist“ – eine schlicht durchgeknallte Aussage gegenüber einem jungen Mann, der gerade eine Bonnie-Raitt-Ballade über depressive, mittelalterliche Alkoholiker gesungen hatte, die sich in einem geistlosen Taumel aneinander klammern. (Er hat wahrscheinlich die beste Stimme dieser Staffel, hatte aber einen deutlich leichteren Stand, als er Queens „Somebody to Love“ sang.)

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Auf der Habenseite: Keyla machte einen ausgezeichneten Job mit der Etta-James-Ballade „I’d Rather Go Blind“, einem Muscle-Shoals-Klassiker von 1967, der Tausende von Kilometern entfernt von Kalifornien geschrieben und aufgenommen wurde. Hannah sang die Merle-Haggard-Version einer Lefty-Frizzell-B-Seite („That’s the Way Love Goes“) und vermittelte dabei den seltsamen Eindruck eines Musikfans, der Songs singt, die er wirklich mag – was sie wie einen Fremdkörper herausstechen ließ. Chris lieferte ein überraschend berührendes „What Was I Made For?“. Das war Idols Versuch einer Taylor-Swift-Night – der Höhepunkt war ein Linebacker, der Billie Eilish singt.

Abruptes Ende ohne Abschied

Die Kandidaten, die heute Abend rausflogen: Daniel und Brooks. Sie wurden in den letzten Sekunden des Abspanns von der Bühne gescheucht, ohne die Chance, ein Abschiedswort zu sagen – nicht mal das Wort „Tschüss“. Einfach abserviert, beide sichtlich verwirrt, weil ihnen die Juroren die ganze Nacht lang erzählt hatten, wie großartig sie seien. (Wenn man jung ist, nimmt man an, man weiß nichts.) Idol war schon immer eine Show mit einem ausgeprägten Bewusstsein für die eigene Geschichte – nächste Woche kommen die Original-Juroren Paula Abdul und Randy Jackson zurück. Kein Wunder also, dass Idol um seine allererste Taylor-Swift-Night so ein Tamtam gemacht hat. Aber die Show hinterließ auch den deutlichen Eindruck, dass es die letzte gewesen sein könnte.