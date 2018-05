Priscilla Presley hat sich in einem Interview zum Drogenkonsum ihres Mannes geäußert. „Man sagte Elvis Presley nicht, was er zu tun und zu lassen hatte.“

Priscilla Presley hat in der von ihr mitproduzierten HBO-TV-Dokumentation „Elvis Presley: The Searcher“ über den Tod ihres Ex-Manns Elvis Presley gesprochen. „Es war sehr schwierig für uns, wir haben es nicht kommen sehen.“ Trotzdem seien sich die Angehörigen bewusst gewesen, für welchen Lebensweg sich der Musiker entschieden hatte – Elvis habe gewusst, dass sein Übergewicht sowie seine Tablettenabhängigkeit zum Tod führen konnte. „Er wusste, was er tat“, so die 72-Jährige über ihren verstorbenen Ex-Mann. Nach dem Tod des Künstlers habe sie sich häufig rechtfertigen müssen. „Die Leute sagten Dinge wie ,Warum hat niemand etwas dagegen unternommen?'“ Tatsächlich habe man aber…