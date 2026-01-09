10 Vorhersagen für 2026!

Plus: Wie richtig lagen wir mit unserren Vorhersagen für 2025?

The Cure

The Cure Foto: Universal Music. Tom Pallant. All rights reserved.

Was können wir vom neuen Jahr erwarten? Wer wird zurückkehren, welche Trends wird es geben, was wird die Pop-Welt beschäftigen? Maik und Jan wagen 10 Vorhersagen – und gehen noch einmal die Vorhersagen durch, die sie vor einem Jahr für 2025 getroffen hatten. Spoiler: Sie lagen ganz schön falsch!

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

