10 Vorhersagen für 2026!
Plus: Wie richtig lagen wir mit unserren Vorhersagen für 2025?
Was können wir vom neuen Jahr erwarten? Wer wird zurückkehren, welche Trends wird es geben, was wird die Pop-Welt beschäftigen? Maik und Jan wagen 10 Vorhersagen – und gehen noch einmal die Vorhersagen durch, die sie vor einem Jahr für 2025 getroffen hatten. Spoiler: Sie lagen ganz schön falsch!
