Die Rolling Stones ehren Amy Winehouse auf „Foreign Tongues“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Die Rolling Stones kehren zu „Back to Black“ zurück – aber nicht zum Blues. Das neue Album „Foreign Tongues“ der Band enthält ein Cover von Amy Winehouses „You Know I’m No Good“, dem Highlight ihres Klassikers „Back to Black“ aus dem Jahr 2006.

Jimmy Fallon war derjenige, der die Neuigkeit während Ronnie Woods Auftritt in „The Tonight Show“ enthüllte. „Ihr habt ein Cover von Amy Winehouse drauf, von dem ich glaube, dass es noch kaum jemand weiß“, sagte der Moderator, während er die Tracklist durchging. Anschließend stimmten die beiden spontan eine A-cappella-Version des Songs an, klatschten und tanzten dabei und beschworen gemeinsam den jazzigen Rhythmus des Stücks herauf.

„Es ist ein phänomenales Album“, schwärmte Fallon über „Foreign Tongues“. Zu Beginn des Gesprächs hatte der Moderator bereits erzählt, dass er und Wood sich kürzlich zufällig im Urlaub begegnet seien. Bei diesem Treffen spielte der Gitarrist Fallon das neue Stones-Album vor. „Es gibt auch eine Menge toller Gastauftritte“, fügte Fallon hinzu und nannte Paul McCartney und Steve Winwood als Featured Artists.

Das neue Stones-Album

Anfang dieser Woche hatten die Rolling Stones ihr 25. Studioalbum angekündigt und die neue Single „In the Stars“ veröffentlicht. Das Album folgt auf das gefeierte „Hackney Diamonds“ aus dem Jahr 2023. Jenes Album erreichte in den USA Platz drei und brachte der Band einen Grammy für das beste Rockalbum ein. Die Gruppe, deren aktuelle Besetzung neben Wood aus Mick Jagger und Keith Richards besteht, stellte das Projekt bei einem Q&A-Event in New York vor, moderiert von Conan O’Brien.

Bei der Veranstaltung enthüllten die Rolling Stones noch einen weiteren, überraschenden Gastauftritt auf „Foreign Tongues“: Robert Smith. Der The-Cure-Frontmann befand sich im selben Londoner Studio wie die Rocklegenden, als Jagger ihn traf. „Ich sagte: ‚Wir sind uns noch nie begegnet, aber du bist Robert Smith von The Cure.‘ Er sagte: ‚Ja!‘ Ich sagte: ‚Solange du schon hier bist, sollten wir besser zusammen was aufnehmen.‘ Er singt einen Backing Vocal.“

Richards schilderte auch, wie es zu dem McCartney-Feature kam. Dem Gitarristen zufolge war McCartney ebenfalls im selben Studio wie die Stones – allerdings während der Sessions für ihr letztes Album. „Er wollte vorbeikommen und mit der Band spielen“, erzählte Richards. „Er wollte diesen Haken setzen.“