Sonst reden wir über neue Alben, aber heute würdigen wir einen Klassiker – und ranken seine Songs: Jan und Birgit tauchen tief in Joni Mitchells „Blue“ und erstellen gemeinsam das definitive Ranking dieser zehn Songs. Einig sind sie sich beim schwächsten und beim stärksten Stück. Dazwischen aber gibt es einiges auszuhandeln: Ist „Carey“ besser als „California“? Wo landet „Little Green“? Erfahrt es in der ersten Ausgabe unserer Reihe Ranking The Classics.