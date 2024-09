Conor Oberst gehört zu den großen amerikanischen Songwritern. Sprachmächtig, depressiv, gewitzt – und von seinen Bright-Eyes-Bandkollegen Mike Mogis und Nate Walcott kongenial unterstützt. Hält das neue Album „Five Dice, All Threes“ die Qualität? Und: Zwei angespannte Paare kriegen sich wieder in die Haare. Morrissey und Marr widersprechen sich in rechtlichen Fragen, und bei Jane’s Addiction wurde es gar handgreiflich – Perry Farrell ging auf Dave Navarro los. War’s das mit der Band?