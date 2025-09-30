Podcast Player

Rock ist nicht tot! Wirklich nicht! Geese sind der Beweis. Die junge Band bringt mit „Getting Killed“ ein wirklich fantastisches Album heraus. Was macht diese Weirdos so besonders? Plus: Die neueste Veröffentlichung aus Bob Dylans Bootleg Series führt uns von seinen Teenagerjahren in Minnesota über das New Yorker Greenwich Village zur Carnegie Hall. „Through the Open Window: The Bootleg Series Vol. 18“ heißt die große Box. Wird die sich lohnen?