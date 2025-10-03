„Let Love In“ von Nick Cave and the Bad Seeds – Alle Songs gerankt! (mit Tobias Bamborschke)

Schafft es die „Red Right Hand“ auf die Eins?

von 
Nick Cave und Blixa Bargeld (1992)

Nick Cave und Blixa Bargeld (1992) Foto: Michael Ochs Archives. Lindsay Brice. All rights reserved.

Mit „Let Love In“ wandelte Nick Cave sich 1994 vom dunklen Prinz des Untergrunds zum Konsens-Künstler – ohne dass sich sein Stil verändert hätte! Von den Bad Seeds begleitet, ist dieses Album ein düsterer, stellenweise überdrehter und selbstironischer Exorzismus, der mit „Red Right Hand“ und „Loverman“ zwei der bekanntesten Cave-Songs vereint. Wo landen die bei unserem Ranking? Diese Woche mit Special Guest Tobias Bamborschke von Isolation Berlin.

Nick Cave Nick Cave & The Bad Seeds Blixa Bargeld Rolling Stone Weekly Let Love In