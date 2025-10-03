Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Mit „Let Love In“ wandelte Nick Cave sich 1994 vom dunklen Prinz des Untergrunds zum Konsens-Künstler – ohne dass sich sein Stil verändert hätte! Von den Bad Seeds begleitet, ist dieses Album ein düsterer, stellenweise überdrehter und selbstironischer Exorzismus, der mit „Red Right Hand“ und „Loverman“ zwei der bekanntesten Cave-Songs vereint. Wo landen die bei unserem Ranking? Diese Woche mit Special Guest Tobias Bamborschke von Isolation Berlin.