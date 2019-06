Die besten Liebeslieder aller Zeiten – die ultimative Liste von Nick Cave

Welche Liebeslieder bewegen eigentlich Musiker wie Nick Cave? Diese Frage stellen sich viele, in den seltensten Fällen bekommen Fans allerdings eine Antwort darauf. Weiterlesen Amazing Fever Songs: Erste Infos zum neuen Album von Nick Cave Der Musiker hat nun eine Liste mit Songs über Liebe veröffentlicht, die ihn schon seit Jahren begleiten – „die meisten sind alte, traurige und sentimentale Lieder, die meine Welt beherrschen und mich immer wieder retten können.“

Die größten Liebeslieder und ihr Einfluss

Fans aus Australien und Brasilien fragten Nick Cave über seine Webseite „The Red Hand Files“, was Songs, insbesondere Liebeslieder für ihn bedeuten. Dies war seine ehrliche Antwort:

„Hier in Los Angeles brechen die frühen Morgenstunden an und ich kann nicht schlafen. Ich war die ganze Nacht im Studio und habe an neuen Songs gearbeitet. Die Melodien und Worte gehen in meinem Kopf umher, entschuldigt also bitte, wenn dieser Brief etwas wirr ist. Mack, du hast mich etwas über Liebe gefragt und vielleicht ist genau das Liebe – vielleicht sind Songs die Sprache der Liebe. Vielleicht haben wir sie erschaffen, um diesem seltsamen, unergründlichen Gefühl, das an uns und unseren Leben zerrt, eine Stimme zu geben. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind manche Songs die Verkörperung von Liebe und berühren uns deshalb so sehr. Sie sind einfache, direkte, aufrührerische Mittel, die unsere Herzen in Stücke reißen – andere Kunstformen schaffen das nicht mit der gleichen urplötzlichen und beängstigenden Präzision.“

Die 10 besten Liebeslieder aller Zeiten – eine Liste von Nick Cave

Bee Gees: „To Love Somebody“

Nina Simone: „My Father“

Bob Dylan: „I Threw It All Away“

Van Morrison: „Comfort You“

Merrilee Rush & The Turnabouts: „Angel of the Morning“

The Moody Blues: „Nights In White Satin“

Glen Campbell: „Where’s the Playground Susie?“

Karen Dalton: „Something On Your Mind“

Elvis Presley: „Always on My Mind“

Carpenters: „Superstar“

