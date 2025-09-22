Podcast Player

Mitte der Achtziger in Essen: Eine Gruppe Teenager gründet die Metal-Band Kreator. Bald gehören sie zu den Größten im Genre, heute sind sie legendär. Wie konnte das passieren? Frontmann Mille Petrozza hat seine Geschichte im Buch „Your Heaven, My Hell“ aufgeschrieben, eine irre Coming-of-Age-Story zwischen Ruhrpott und Metal. Torsten Groß, Milles Co-Autor (und regelmäßiger WEEKLY-Gast!), erzählt von ihrer besonderen Zusammenarbeit und Freundschaft. Plus: Jan und Birgit besprechen das neue Album der tollen Country-und-Grunge-Band Wednesday.