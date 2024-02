RS Weekly: „Loss of Life“ von MGMT – Top oder Flop?

Wenige Bands haben die späten Nullerjahre so geprägt wie MGMT. Der Synth-Hymne „Kids“ konnte man nicht entkommen. Seitdem haben sich Andrew Van Wyngarden und Ben Goldwasser in immer psychedelischere Gefilde bewegt und wurden damit, wider Erwarten, auf TikTok populär. Nun kehren sie zurück mit „Loss of Life“ – und Jan & Maik sind sehr verschiedener Meinung. Und: Sie haben Millionen von Plays, gehören zu den beliebtesten Jazz-Musikern, aber sucht man nach ihren Namen, findet man nichts. Einige populäre Künstler:innen auf Spotify scheinen nicht zu existieren. Was hat es mit diesen Geistern auf sich? Jan & Maik gehen dem auf den Grund.